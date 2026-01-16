Введите ваш ник на сайте
Реакция Глушакова на лишний вес у новичка «Локомотива»

16 января, 15:51
3

Экс-полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков высказался о форме новичка команды Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом. Клуб показал, что у него сейчас 68,3 кг при росте 164 см.

«Нет ничего такого в том, что Вера приехал с лишним весом. Каждый профессионал знает свою меру в еде. Если и переел, то на сборах быстро скинет.

Я сам если приезжал с лишним весом на сборы, то скидывал буквально за одну тренировку. Если ты отдыхал в теплых странах, то вес уходит за день, потому что это вода, а не жир.

Кто чаще всех приезжал с лишним весом? Фернандо приезжал постоянно, но быстро скидывал его и показывал хорошую игру», – заявил Глушаков.

  • «Локо» подписал с игроком контракт до 2028 года.
  • 28-летний полузащитник был свободным агентом.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Глушаков Денис Вера Лукас
Комментарии (3)
Spartak_forv@
1768569492
Аргентинские бабушки тоже неплохо готовят
Ответить
BoevStas1
1768572197
Да сейчас бы Фернандо не помешал…
Ответить
Cleaner
1768573399
Вера переела.)
Ответить
