Реакция Глушакова на лишний вес у новичка «Локомотива»

Экс-полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков высказался о форме новичка команды Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом. Клуб показал, что у него сейчас 68,3 кг при росте 164 см.

«Нет ничего такого в том, что Вера приехал с лишним весом. Каждый профессионал знает свою меру в еде. Если и переел, то на сборах быстро скинет.

Я сам если приезжал с лишним весом на сборы, то скидывал буквально за одну тренировку. Если ты отдыхал в теплых странах, то вес уходит за день, потому что это вода, а не жир.

Кто чаще всех приезжал с лишним весом? Фернандо приезжал постоянно, но быстро скидывал его и показывал хорошую игру», – заявил Глушаков.