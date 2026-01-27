Макаров попрощался с «Динамо»

Денис Макаров опубликовал прощальный пост по случаю ухода из «Динамо».
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за 4,5 года, проведенных вместе, 2 бронзы (РПЛ) и участие в финале Кубка (России), незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.
Спасибо всем партнерам по команде, всем тем, кто работает на базе и в клубе, спасибо за вашу ежедневную заботу. А также спасибо большое болельщикам за поддержку команды и веру в нее.
Все победы еще придут! Желаю удачи и успехов, только вперед!» – написал Макаров в соцсетях.
- Полузащитник бесплатно перешел в турецкий «Кайсериспор».
- В 2021 году динамовцы платили за него «Рубину» 7,5 млн евро.
- Макаров забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче за московскую команду.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»