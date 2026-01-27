Макаров попрощался с «Динамо»

Денис Макаров опубликовал прощальный пост по случаю ухода из «Динамо».

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за 4,5 года, проведенных вместе, 2 бронзы (РПЛ) и участие в финале Кубка (России), незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.

Спасибо всем партнерам по команде, всем тем, кто работает на базе и в клубе, спасибо за вашу ежедневную заботу. А также спасибо большое болельщикам за поддержку команды и веру в нее.

Все победы еще придут! Желаю удачи и успехов, только вперед!» – написал Макаров в соцсетях.