Смолов: «Если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?»

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал, как справлялся с критикой за свой стиль в молодости.

– Ты всегда был медийным футболистом. С точки зрения и внешнего вида, и круга общения. А ребята-ветеранчики, наверное, от этого всего были далеки? Они тебя не порицали?

– Доставалось. У меня это было связано с внутренней свободой. Если мне хочется, и это не затрагивает ничьих убеждений, и я никого не оскорбляю.

Мой внешний вид – это мой внешний вид. Если я покрасил волосы или джинсы спустил, то мне в первую очередь доставалось от отца. Я несколько раз прокалывал уши, и мне сразу… За волосы он не хотел мне жать руку.

Доставалось и со стороны тренера. Но я искренне недоумевал: за что? Если мне нравится спускать джинсы, вам какая разница? Я же не говорю вам: «Чего вы их надели по пояс? Спустите!»

– А товарищи по команде, твои ровесники, поддерживали? Они же сами, наверняка, такие же были.

– Кто-то не делал этого, боясь публичного порицания. Хотя внутри, возможно, хотел. Мне кажется, это связано с внутренней свободой. Тогда же еще не было соцсетей.

Но когда какие-то певцы начинали целенаправленно делать треш-контент, зная, что включена камера, мне это не было близко.

Я никогда такое не сделаю специально. А сейчас это стало нормой. Ребята говорят: «А что такого? Я же на камеру сделал».