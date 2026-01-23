Введите ваш ник на сайте
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии

Сегодня, 16:29
1

Президент «Урала» Григорий Иванов допустил переход нападающего Федора Смолова.

– Выходит, теперь «Урал» ищет еще одного нападающего? На Федора Смолова, который в свое время реанимировал карьеру именно в Екатеринбурге, случайно с предложением не выходили?

– У нас с Федей шикарные отношения! Но я не слышал, что он хочет еще поиграть в футбол, продолжить карьеру.

Если у него появится такое желание, то, конечно, можно будет обсудить. Но пока нет никакого предмета для беседы.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Он стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошлом сезоне форвард оформил 4+4 в 24 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Урал Смолов Федор Иванов Григорий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769176685
Лучше уж в Казахстан уехать играть, по слухам же сватают?)) Там и деньги другие и у клуба планы хорошие, чем идти играть в Урал))
Ответить
  • Читайте нас: 