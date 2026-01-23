«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии

Президент «Урала» Григорий Иванов допустил переход нападающего Федора Смолова.
– Выходит, теперь «Урал» ищет еще одного нападающего? На Федора Смолова, который в свое время реанимировал карьеру именно в Екатеринбурге, случайно с предложением не выходили?
– У нас с Федей шикарные отношения! Но я не слышал, что он хочет еще поиграть в футбол, продолжить карьеру.
Если у него появится такое желание, то, конечно, можно будет обсудить. Но пока нет никакого предмета для беседы.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Он стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне форвард оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»