«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии

Президент «Урала» Григорий Иванов допустил переход нападающего Федора Смолова.

– Выходит, теперь «Урал» ищет еще одного нападающего? На Федора Смолова, который в свое время реанимировал карьеру именно в Екатеринбурге, случайно с предложением не выходили?

– У нас с Федей шикарные отношения! Но я не слышал, что он хочет еще поиграть в футбол, продолжить карьеру.

Если у него появится такое желание, то, конечно, можно будет обсудить. Но пока нет никакого предмета для беседы.