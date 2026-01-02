Введите ваш ник на сайте
  • Генич – о ситуации в «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев»

Генич – о ситуации в «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев»

2 января, 11:19
3

Комментатор Константин Генич прокомментировал ситуацию с главным тренером «Рубина».

Эту должность занимает Рашид Рахимов, при этом клуб ведет переговоры с другими кандидатами.

«Он мой друг. Хороший товарищ. К нему с большой симпатией отношусь. Но думаю, что Рашид Маматкулович дал все «Рубину», и подставил его Андрей Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство клуба иначе бы воспринимало выступление «Рубина».

Ощущение, что «Рубин» топчется на месте. Что с Даку седьмые, что с Даку с новым контрактом седьмые. То же с Кузяевым. И когда продлевали Рахимова, Даку и подписывали Кузяева, рассчитывали, что будут в пятерке. Думаю, сказали, что результат по тем вложениям и амбициям неудовлетворительный.

Как мне кажется, у Рахимова подход – нужные новые игроки, свежая кровь. А там говорят: смотрите, «Балтика» дает результат, а вы топчетесь на месте. И думаю, что там много внутренних конфликтов», – сказал Генич.

  • 60-летний Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
  • «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.

sochi-2013
1767345314
Глупость полная!
Ответить
АК 68
1767353384
Так можно сказать о любой команде второй восьмёрка, у всех были трансферы на усиление и практически все хотели бы оказаться выше, и что, их подставил Талалаев?
Ответить
Алим Терек
1767353816
А кто им или другим неудачникам мешал заключать контракт с Талалаевым?
Ответить
