Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Если сейчас вернуть Лигу Европы или Лигу чемпионов, «Спартак» получит по трусам»

Глушаков: «Если сейчас вернуть Лигу Европы или Лигу чемпионов, «Спартак» получит по трусам»

2 января, 12:13
43

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что 80-90% нынешнего состава красно-белых не соответствуют уровню клуба.

– Кто из нынешних игроков «Спартака» не соответствует уровню клуба?

– Да я некоторых даже не знаю – уже многие уехали. В чем логика покупать игрока за 10 миллионов евро, а продавать за 3? И такие случаи не единичны. Клуб хочет выигрывать или тратить деньги впустую?

80–90% футболистов в «Спартаке» на данный момент не соответствуют уровню клуба – эти игроки не под чемпионство. Да, есть некоторые хорошие легионеры и российские футболисты, но посмотрите на результаты. Они что-то выигрывают?

Если сейчас вернуть Лигу Европы или Лигу чемпионов, «Спартак» получит по трусам – и на этом все закончится. Это мое мнение, мне так кажется.

– В ответе спортивный директор – Франсис Кахигао.

– Я его не знаю. Он что-то выигрывал?

– С Венгером работал.

– Когда? Мне кажется, Венгер сам делал команду и давал результат – как Фергюсон, Романцев, Газзаев, Семин и Бердыев. Когда вокруг клуба мутные истории, тогда и результата не будет.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Франсис Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с 1 января 2025 года.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Глушаков предостерег Карседо: «Если бы приехал Моуринью, то я бы сказал тоже самое»
Глушаков предупредил нового главного тренера «Спартака» 7
Глушаков – об обучении на тренера: «Я все в футболе видел, прошел весь путь, чему еще учиться?» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Кахигао Франсис
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1767345825
Даст в шаровары, как укрохряк Подыхалыч ?
Ответить
САДЫЧОК
1767346205
Вот говнюк этот Глушаков!Очернил себя сливом тренера и заговором, украв у Спартака 2 года. Жедсон в 10 раз круче тебя кривоногого.
Ответить
Play
1767348404
Вопрос - а кто не получит? Ну может Краснодар пободался бы в ЛЕ. А так, если бы не отстранение от еврокубков, тот же Семак уже давно сидел без работы, а Зенит тренировал какой-нибудь итальянец.
Ответить
sochi-2013
1767348429
Судя по заголовку, Глушаков прям патриот Спартака. Все болельщики клуба, встретив его, должны прикладываться к его пятой точке. Желательно каблуком, но можно и ПЫРОМ!
Ответить
...уефан
1767350426
...любая команда из шестнадцати поборолась бы за право дать по трусам в еврокубках в более количественных и жидких объёмах...
Ответить
Spartak_forv@
1767355644
А можно Глушакова и Комбарова в одну комнату посадить, запереть и пусть они там общаются,без публики?!
Ответить
nik55
1767522029
пей свой самогон и не трепись
Ответить
Главные новости
«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем
09:36
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
4
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
1
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
9
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
3
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
6
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Фото«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 