Комбаров остался доволен блокировкой Roblox

2 января, 11:08
1

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, живущий в США, высказался о воспитании детей и блокировке игровой платформы Roblox в РФ.

– Вы самый большой штраф за что платили?

– Меня никогда не штрафовали, потому что с детства с братом воспитывались в суровых условиях. Батя в этом плане у нас очень строгий, привил дисциплину с ранних лет, и по сей день она является важной частью в жизни. Теперь уже я передаю своим детям, что дисциплина – один из главных залогов успеха во всем.

– Поездки на тренировки в электричке из Домодедово в Москву тоже закаляли?

– На тот момент это было нормой. Мы с Димой в 13 лет ездили на электричках и в метро без родителей, поэтому и прошли школу жизни. Конечно, были в дороге и конфликтные ситуации, пару раз дрались. В общем, было весело.

– Предъявляли за клубную экипировку или внешний вид?

– Нет, мы с Димой ребята задиристые были, любили похулиганить иногда. Ездили-то в переполненных вагонах, замечания делали, кому-то ты на ногу наступишь, кто-то тебя толкнет, кого-то ты пнешь.

– Вернемся к вашему поведению в электричке. Детей своих за подобное будете ругать?

– У них такого поведения в принципе быть не может, потому что они сейчас не ездят на общественном транспорте. Если представить гипотетически? А смысл? Сейчас дети, не только мои, растут в совершенно иных условиях. Раньше родители не могли нас домой загнать, потому что были двор, друзья, футбольный мяч и хоккейная коробка. Сейчас же детей на улицу не выгонишь – все сидят в телефонах, играют в игры.

Слава богу, Roblox заблокировали. Из этого и вытекают истории о совершенно неспортивных и полных детях, и когда ты забираешь телефон, они становятся нервозными.

Родители попадают в ловушку, потому что не занимались их воспитанием. Проще же не выйти с ребенком в парк и заняться физкультурой или попинать мяч, а дать ему гаджет и делать свои дела. Уверен, такое отношение к подрастающему поколению скажется лет через 10-15, когда дети станут взрослыми.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Комбаров Кирилл
