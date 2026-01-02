АПЛ. «Манчестер Сити» прервал серию из 8 побед подряд

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Горожане» прервали серию из 8 побед подряд во всех турнирах: 6 в АПЛ, по 1 в Кубке лиги и Лиге чемпионов (2:1 над «Реалом» в Мадриде).

Последний раз «горожане» проигрывали 25 ноября в матче ЛЧ с «Байером» (0:2).

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 41 очком после 19 туров. По итогам первого круга команда отстает от «Арсенала» на 4 очка.

«Сандерленд» идет 7-м с 29 баллами в активе.