Глушаков выделил главные разочарования в РПЛ по итогам 2025 года

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков выделил главные разочарования 2025 года в отечественном футболе.

– Разочаровали команды «Спартак» и московское «Динамо». Потому что выступили не очень хорошо, пока что.

– Что является причинами неудачного выступления, по вашему мнению?

– Все в совокупности: какие-то трансферы неудачные были сделаны, какие-то матчи провальные были. Весь «Спартак»: от руководства до игроков виноваты в этом результате.

– Смогут ли красно-белые выправить ситуацию в 2026-м?

– Я не Ванга, затрудняюсь сказать – время покажет. Кто будет тренировать команду, какие покупки сделают, кто будет отвечать за специалиста, которого назначат. Просто тренеров берут, но непонятно всегда, кто за это отвечает. Тренер пришел – тренер ушел, а кто его брал, нам не говорят. Посмотрим, что будет дальше.