Погребняк отказал Зобнину в статусе легенды «Спартака»

Павел Погребняк не считает капитана «Спартака» Романа Зобнина легендой московского клуба.

«Продление Зобнина [до 30 июня 2027 года] – правильное решение. Романа уже можно считать спартаковским, несмотря на то, что он вообще динамовец. Так бывает, когда люди становятся легендами других клубов.

Конечно, Зобнин принесeт пользу «Спартаку». Он может выступать на нескольких позициях. Думаю, Роман ещe не сказал последнего слова в «Спартаке». Легендой он не стал, но старожилом и капитаном – да», – сказал Погребняк.