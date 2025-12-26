Введите ваш ник на сайте
Назван лучший тренер для «Спартака»: «Может получиться идеальный симбиоз»

26 декабря, 23:48
8

Экс-зенитовец Алексей Гасилин уверен, что «Спартаку» подошел бы тренер из другого клуба РПЛ.

– Кто подойдет «Спартаку»? Кто приведет их к чемпионству?

– Конечно Мостовой! Ладно, не будем шутить. Мне кажется, это Черчесов. Может получиться идеальный симбиоз.

Станислав Саламович везде показал свой уровень: и на европейской арене сделал золотой дубль, и внутри нашего чемпионата.

Мы помним, как с ним заиграл «Ахмат», который сейчас ближе к середине таблицы, чем к вылету.

Авторитет и расположение болельщиков «Спартака» у него есть. Черчесов – лучший кандидат для клуба.

  • «Ахмат» назначил тренера в августе.
  • Грозненцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 турах.
  • У Черчесова контракт до 30 июня 2028 года.

Комментарии (8)
alefreddy
1766782492
сбитый летчик с карпушей
Ответить
BarStep
1766783366
Слишком много спартака в лентах, за*бали уже всех с этим недоразумением с шестого места… У нас есть в перерыве нормальные новости про футбол?
Ответить
Виктор-Губанков-yandex
1766785691
Авторитет у болельщиков? Сомневаюсь. А то как его игроки сливали, когда он был тренером Спартака я помню. Тогда Спартак занял 2-е место и его уволили. Кстати если бы не этот слив может Спартак и занял первое место. Так о каком авторитете речь?
Ответить
