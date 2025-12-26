Назван лучший тренер для «Спартака»: «Может получиться идеальный симбиоз»

Экс-зенитовец Алексей Гасилин уверен, что «Спартаку» подошел бы тренер из другого клуба РПЛ.

– Кто подойдет «Спартаку»? Кто приведет их к чемпионству?

– Конечно Мостовой! Ладно, не будем шутить. Мне кажется, это Черчесов. Может получиться идеальный симбиоз.

Станислав Саламович везде показал свой уровень: и на европейской арене сделал золотой дубль, и внутри нашего чемпионата.

Мы помним, как с ним заиграл «Ахмат», который сейчас ближе к середине таблицы, чем к вылету.

Авторитет и расположение болельщиков «Спартака» у него есть. Черчесов – лучший кандидат для клуба.