Назван лучший тренер для «Спартака»: «Может получиться идеальный симбиоз»

Экс-зенитовец Алексей Гасилин уверен, что «Спартаку» подошел бы тренер из другого клуба РПЛ.
– Кто подойдет «Спартаку»? Кто приведет их к чемпионству?
– Конечно Мостовой! Ладно, не будем шутить. Мне кажется, это Черчесов. Может получиться идеальный симбиоз.
Станислав Саламович везде показал свой уровень: и на европейской арене сделал золотой дубль, и внутри нашего чемпионата.
Мы помним, как с ним заиграл «Ахмат», который сейчас ближе к середине таблицы, чем к вылету.
Авторитет и расположение болельщиков «Спартака» у него есть. Черчесов – лучший кандидат для клуба.
- «Ахмат» назначил тренера в августе.
- Грозненцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 турах.
- У Черчесова контракт до 30 июня 2028 года.
