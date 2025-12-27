Дюков прокомментировал увольнение Карпина из «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков высказался о ноябрьской отставке Валерия Карпина из «Динамо».

Карпин пришел в «Динамо» в июне.

17 ноября он подал в отставку по собственному желанию, сосредоточившись на сборной России.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

– Валерий Георгиевич Карпин сосредоточился на работе в сборной. Можно ли сказать, что к этому привели результаты «Динамо» и последних матчей сборной? Ваша позиция по итогам последних двух матчей сборной?

– Это было решение Валерия Георгиевича. Никакого влияния с моей стороны на него не было. При этом не вижу связи между решением Валерия Георгиевича и результатами двух последних матчей сборной.