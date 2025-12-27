Названы лучшие игрок и тренер России в 2025 году по версии «Матч Премьер»

Телеканал «Матч Премьер» подвел итоги голосования за лучшего игрока и тренера России в уходящем году.

Среди футболистов победителем стал Матвей Кисляк из ЦСКА, среди тренеров – Андрей Талалаев из «Балтики».

Кисляк выиграл в зрительском опросе, а голоса экспертов «Матч Премьер» разделились между Матвеем и полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Талалаев тоже стал первым у зрителей, а в экспертном голосовании поделил лидерство с Мурадом Мусаевым, приведшим «Краснодар» к первому в истории чемпионству.