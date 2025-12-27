В «Крыльях Советов» жалеют о трансфере игрока ЦСКА

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев назвал ошибкой аренду Адольфо Гайча из ЦСКА.

«Новый нападающий будет. Все трансферные новости будете получать с 25 января. Еще с двумя игроками согласовали контракты. Но пока не подписали.

Как мне игра Гайча? Наверное, его трансфер – это ошибка. Что с ним только не делал Адиев», – заявил глава самарского клуба.

«К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним. Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», – добавил главный тренер Магомед Адиев.