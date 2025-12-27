Введите ваш ник на сайте
В «Крыльях Советов» жалеют о трансфере игрока ЦСКА

27 декабря, 01:48
5

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев назвал ошибкой аренду Адольфо Гайча из ЦСКА.

«Новый нападающий будет. Все трансферные новости будете получать с 25 января. Еще с двумя игроками согласовали контракты. Но пока не подписали.

Как мне игра Гайча? Наверное, его трансфер – это ошибка. Что с ним только не делал Адиев», – заявил глава самарского клуба.

«К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним. Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», – добавил главный тренер Магомед Адиев.

  • Самарцы взяли Гайча в конце августа.
  • С тех пор 26-летний аргентинец поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле 156 минут без голевых действий.
  • По окончании сезона он станет свободным агентом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Крылья Советов ЦСКА Гайч Адольфо Адиев Магомед
Mirak92
1766793707
А как мы то жалеем А скауты наши все гребут кал и гребут
Ответить
boris63
1766800704
Кто бы сомневался, верим.
Ответить
brаtskij
1766812535
У нас даже долговязый Нецид был получше чем эта каланча.
Ответить
Dr Metal
1766828671
а уэ как в ЦСКА жалеют ))
Ответить
