Оздоев честно ответил, кто сильнее – ПАОК или «Краснодар»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов Греции и России.
– ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?
– Сейчас, если отринуть все внешние факторы, – да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.
– Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?
– Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так.
Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?». Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг.
И прогрессируешь, только когда играешь в конкурентной среде. Когда у тебя сильные соперники, когда тебе приходится бороться за свое место.
- В прошлом месяце россиянин сделал 2 дубля.
- В сезоне Суперлиги у 33-летнего Оздоева 15 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
- ПАОК идет в таблице на 3-м месте, отставая от лидирующего АЕКа на 2 очка.
Источник: Sport24