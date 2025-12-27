Оздоев честно ответил, кто сильнее – ПАОК или «Краснодар»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов Греции и России.

– ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?

– Сейчас, если отринуть все внешние факторы, – да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.

– Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?

– Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так.

Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?». Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг.

И прогрессируешь, только когда играешь в конкурентной среде. Когда у тебя сильные соперники, когда тебе приходится бороться за свое место.