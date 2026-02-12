Введите ваш ник на сайте
ПАОК с Оздоевым вышел в финал Кубка Греции

12 февраля, 09:29

ПАОК победил «Панатинаикос» дома со счетом 2:0 в ответном матче 1/2 финала Кубка Греции.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе клуба из Салоников и был заменен на 78-й минуте при счете 1:0.

В первом матче ПАОК также победил в гостях со счетом 1:0.

Команда вышла в финал турнира, где сыграет с ОФИ, победившим в другом полуфинале «Левадиакос» по сумме двух встреч.

  • Финал запланирован на 25 апреля.
  • В этом сезоне 33-летний Оздоев провел за ПАОК 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

