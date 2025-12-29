«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в «Реале». По его мнению, это Алексей Батраков из «Локомотива».

– Ты болеешь за «Реал» и можешь взять или Батракова, или Кисляка. Кого бы выбрал?

– Да я обоих взял бы.

– Ну, это не ответ.

– Батраков. Шикарно работает с мячом, видит поле, ищет себе пространство. Ты никогда не заметишь, что он мяч принимает под давлением. Потому что Батраков верно располагается – как на моих глазах делал в «Локомотиве» Лоськов. А верно ориентируясь на поле, Батраков получает возможность оценить, какой следующий шаг сделать.

Мое мнение: Батраков – лучший футболист России за последнее десятилетие. Хотя мне и Кисляк тоже нравится, очень одаренный парень. Сколько ему лет, 20?