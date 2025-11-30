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Греция. Суперлига
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Левадиакос
€ 10 млн
Левадиакос
Левадия
Греция. Суперлига
Стадион:
Левадия Стэдиум
Сайт:
http://www.levadiakosfc.gr/
Тренер:
Ясминко Велич
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«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Чалов забил Лодыгину в Кубке Греции
2025.09.17 18:38
Фото
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
2025.08.12 14:14
1
Шапи забил первый гол за «Арис» в этом сезоне, его клуб лидирует в чемпионате Греции
2024.11.04 11:17
1
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
2019.04.22 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
2015.08.29 08:59
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
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«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
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01:01
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