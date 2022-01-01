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Греция. Суперлига
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Левадиакос
Состав
€ 10 млн
Левадиакос - состав команды
Левадия
Греция. Суперлига
Стадион:
Левадия Стэдиум
Сайт:
http://www.levadiakosfc.gr/
Тренер:
Ясминко Велич
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
55
Элиаси Нив
Вра
24
€ 0.8 млн
12
Лодыгин Юрий
Вра
36
€ 0.25 млн
99
Giannis Sourdis
Вра
-
24
Лиагас Панайотис
Защ
26
€ 1 млн
3
Вихос Мариос
Защ
26
€ 1 млн
2
Пантя Александру
Защ
23
€ 0.7 млн
23
Корнезос Георгиос
Защ
28
€ 0.2 млн
37
Giannis Tsivelekidis
Защ
-
95
Nikolaos Tsaras
Защ
-
15
Шут Адриан
Пол
27
€ 3.5 млн
18
Кости Яннис
Пол
26
€ 1.2 млн
8
Никас Георгиос
Пол
26
€ 0.45 млн
77
Вракас Георгиос
Пол
25
€ 0.35 млн
17
Renild Kasemi
Пол
-
7
Juan Bauza
Пол
-
74
Christos Papadopoulos
Пол
-
19
Lamarana Jallow
Пол
-
99
Кобнан Мозес Давид
Нап
24
€ 0.8 млн
9
Ожегович Огнен
Нап
32
€ 0.45 млн
31
Симелидис Панайотис
Нап
33
€ 0.125 млн
27
Gregorio Rodriguez
Нап
-
11
Agustín Urzi
Нап
-
14
Georgios Manthatis
Нап
-
17
D. Emmanouilidis
Нап
-
33
Lucas Anacker
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 8
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