ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции

В рамках 29-го тура греческой Суперлиги ПАОК дома разгромил «Левадиакос» со счетом 5:0.

Эта победа сделала команду из Салоники недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице первенства.

«Олимпиакос» за тур до завершения турнира отстал от ПАОК на пять очков.

Таким образом, черно-белые в третий раз в истории и впервые с 1985 года стали чемпионом Греции.