Ждем Понтуса в ЛЧ
В рамках 29-го тура греческой Суперлиги ПАОК дома разгромил «Левадиакос» со счетом 5:0.
Эта победа сделала команду из Салоники недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице первенства.
«Олимпиакос» за тур до завершения турнира отстал от ПАОК на пять очков.
Таким образом, черно-белые в третий раз в истории и впервые с 1985 года стали чемпионом Греции.
- Владельцем клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди.
- В составе ПАОК выступают украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов, а также экс-игрок «Ростова» Сверрир Ингасон, экс-игрок «Ахмата» Лео Жаба, экс-игрок «Ахмата» и «Зенита» Маурисио и экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум.