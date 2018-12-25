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    ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции

    В рамках 29-го тура греческой Суперлиги ПАОК дома разгромил «Левадиакос» со счетом 5:0.

    Эта победа сделала команду из Салоники недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице первенства.

    «Олимпиакос» за тур до завершения турнира отстал от ПАОК на пять очков.

    Таким образом, черно-белые в третий раз в истории и впервые с 1985 года стали чемпионом Греции.

    • Владельцем клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди.
    • В составе ПАОК выступают украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов, а также экс-игрок «Ростова» Сверрир Ингасон, экс-игрок «Ахмата» Лео Жаба, экс-игрок «Ахмата» и «Зенита» Маурисио и экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум.

    Источник: Бомбардир.ру

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