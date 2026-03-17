Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отдал голевой пас в матче 25-го тура чемпионата Греции с «Левадиакосом».

Он ассистировал Димитриосу Чатсидису, который забил гол на 57-й минуте. Этот мяч стал последним в игре, а ПАОК одержал победу со счетом 3:0.

Оздоев был заменен на 81-й минуте.

В воротах «Левадиакоса» всю игру провел российский вратарь Юрий Лодыгин.