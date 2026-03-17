Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отдал голевой пас в матче 25-го тура чемпионата Греции с «Левадиакосом».
Он ассистировал Димитриосу Чатсидису, который забил гол на 57-й минуте. Этот мяч стал последним в игре, а ПАОК одержал победу со счетом 3:0.
Оздоев был заменен на 81-й минуте.
В воротах «Левадиакоса» всю игру провел российский вратарь Юрий Лодыгин.
- Для 33-летнего Оздоева это 10-е голевое действие (7 голов и 3 передачи) в сезоне в текущем чемпионате Греции и 13-е (8 голов и 5 передач) во всех турнирах, где он провел 42 матча.
- «Левадиакос» с Лодыгиным в воротах проиграл 4-й матч подряд. В этом сезоне россиянин провел за клуб 27 встреч, пропустил 38 мячей, провел 5 игр на ноль.
- ПАОК лидирует в Суперлиге с 57 очками после 25 матчей, «Левадиакос» идет 5-м с 39 баллами.
