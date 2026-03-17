  • Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря

Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря

Сегодня, 10:39
1

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отдал голевой пас в матче 25-го тура чемпионата Греции с «Левадиакосом».

Он ассистировал Димитриосу Чатсидису, который забил гол на 57-й минуте. Этот мяч стал последним в игре, а ПАОК одержал победу со счетом 3:0.

Оздоев был заменен на 81-й минуте.

В воротах «Левадиакоса» всю игру провел российский вратарь Юрий Лодыгин.

  • Для 33-летнего Оздоева это 10-е голевое действие (7 голов и 3 передачи) в сезоне в текущем чемпионате Греции и 13-е (8 голов и 5 передач) во всех турнирах, где он провел 42 матча.
  • «Левадиакос» с Лодыгиным в воротах проиграл 4-й матч подряд. В этом сезоне россиянин провел за клуб 27 встреч, пропустил 38 мячей, провел 5 игр на ноль.
  • ПАОК лидирует в Суперлиге с 57 очками после 25 матчей, «Левадиакос» идет 5-м с 39 баллами.

Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Левадиакос ПАОК Оздоев Магомед Лодыгин Юрий
Комментарии (1)
Semenycch
1773735458
Он мог прекрасно играть за Зенит!
Ответить
