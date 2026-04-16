ПАОК не против избавиться от Чалова

Сегодня, 17:26

ПАОК может продать Федора Чалова в летнее трансферное окно.

Греческий клуб рассчитывает выручить за переход российского нападающего не менее 1,5 миллиона евро. Контракт 27-летнего Чалова с ПАОКом действует до июня 2027 года, но клуб готов рассмотреть продажу игрока уже этим летом.

Рэзван Луческу, главный тренер ПАОКа, не планирует использовать Чалова в следующем сезоне.

Сам форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Европе, а также допускает возвращение в РПЛ.

  • Сейчас Чалов в аренде в турецком «Кайсериспоре».
  • 28-летний игрок в сезоне Суперлиги провел 9 матчей, 0+0 по системе «гол+пас».
  • Футболист стоит 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Кайсериспор ПАОК Чалов Федор
