ПАОК не против избавиться от Чалова

ПАОК может продать Федора Чалова в летнее трансферное окно.

Греческий клуб рассчитывает выручить за переход российского нападающего не менее 1,5 миллиона евро. Контракт 27-летнего Чалова с ПАОКом действует до июня 2027 года, но клуб готов рассмотреть продажу игрока уже этим летом.

Рэзван Луческу, главный тренер ПАОКа, не планирует использовать Чалова в следующем сезоне.

Сам форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Европе, а также допускает возвращение в РПЛ.