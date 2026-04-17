ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»

Греческий журналист Антонис Ойкономидис сообщил, что у российского форварда Федора Чалова не будет еще одного шанса в ПАОКе.

Сообщалось, что греки готовы продать его за 1,5 миллиона евро.

«Он точно не останется в ПАОК. Ему там негде играть, он был плох, когда выходил на поле.

ПАОК хотел избавиться от него как минимум год, но его зарплата была и остаeтся высокой. Это была главная проблема, потому что он не мог найти клуб, который бы еe покрывал.

ПАОК будет готов отпустить его даже бесплатно, они будут обсуждать любые варианты, которые появятся, где бы то ни было», – сказал Ойкономидис.