  • ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»

ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»

17 апреля, 14:58

Греческий журналист Антонис Ойкономидис сообщил, что у российского форварда Федора Чалова не будет еще одного шанса в ПАОКе.

Сообщалось, что греки готовы продать его за 1,5 миллиона евро.

«Он точно не останется в ПАОК. Ему там негде играть, он был плох, когда выходил на поле.

ПАОК хотел избавиться от него как минимум год, но его зарплата была и остаeтся высокой. Это была главная проблема, потому что он не мог найти клуб, который бы еe покрывал.

ПАОК будет готов отпустить его даже бесплатно, они будут обсуждать любые варианты, которые появятся, где бы то ни было», – сказал Ойкономидис.

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Российский нападающий провел за новую команду 9 матчей (548 минут) без голевых действий.
  • Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 33 играх.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Еще по теме:
Чалова предложили двум клубам РПЛ 6
ПАОК не против избавиться от Чалова 5
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова 4
Источник: «Советский спорт»
Греция. Суперлига Турция. Суперлига Кайсериспор ПАОК Чалов Федор
Главные новости
Соболев не реализовал пенальти в Махачкале
16:12
Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»
15:31
1
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
15:13
3
Семин заявил о преображении «Спартака» при Карседо
14:55
У «Спартака» хотят арендовать Жедсона
14:43
2
Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском
13:57
Клопп определился с планами на будущее
13:47
1
ВидеоВ Канаде впервые применили «офсайд Венгера»
13:29
2
Определен самый убыточный клуб РПЛ в 2025 году
13:05
39
Реакция Осинькина на новость о скорой отставке из «Сочи»
12:44
6
Все новости
Все новости
ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»
17 апреля
ПАОК не против избавиться от Чалова
16 апреля
5
Российский игрок близок к продлению контракта с греческим клубом
15 апреля
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Булыкин объяснил, почему Чалов не заиграл в ПАОКе
5 февраля
2
Милонов – о Чалове: «Предатели никому не нужны»
4 февраля
24
ПАОК и «Кайсериспор» завершили сделку по Чалову
4 февраля
Мостовой высказался об уходе Чалова из ПАОКа
4 февраля
2
ВидеоС погибшими фанатами ПАОКа простились на легендарной «Тумбе»
30 января
«Зачехленному» Чалову дали совет, что делать дальше
25 января
6
Луческу «зачехлил» Чалова в ПАОКе
23 января
2
В ПАОКе ответили на вопрос о предложениях по Чалову
18 января
В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах с ЦСКА по Чалову
2025.12.19 14:48
2
ПАОК принял окончательное решение по Чалову
2025.12.17 18:27
5
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»
2025.12.16 23:23
4
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе
2025.12.16 20:55
2
Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе
2025.12.15 20:44
8
ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина
2025.12.15 18:36
10
ФотоРоссиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате
2025.12.10 19:03
6
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Реакция ПАОКа на интерес ЦСКА к Чалову
2025.11.13 16:55
2
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
2025.11.06 12:32
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
2025.11.06 11:11
5
Отец Оздоева объяснил всплеск результативности Магомеда
2025.11.03 18:48
Россиянин идет 2-м в гонке бомбардиров чемпионата Греции
2025.11.02 23:31
2
Оздоев сделал дубль в матче чемпионата Греции
2025.10.26 22:34
«Панатинаикос» назначил экс-тренера «Реала», выигравшего ЛЧ
2025.10.24 11:52
Все новости
