Российский игрок близок к продлению контракта с греческим клубом

ПАОК намерен продлить контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым.

Срок нынешнего соглашения клуба с россиянином истекает летом 2026 года.

«Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел беседу с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди по поводу продления соглашения. Саввиди доволен выступлениями российского хавбека и позитивно настроен на продолжение сотрудничества. На данный момент стороны условно договорились о продлении контракта еще на один год.

При этом к окончательному согласованию всех условий и подписанию нового соглашения стороны планируют вернуться уже по окончании нынешнего сезона. Вероятность того, что Оздоев останется в Салониках, на данный момент оценивается как очень высокая», – сообщили два источника, знакомых с ситуацией.