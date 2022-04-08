Рэзван Луческу

Разван Луческу
Тренер
|Имя
|Разван
|Фамилия
|Луческу
|Команда
|ПАОК
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|17 февраля 1969
|Имя
|Разван
|Фамилия
|Луческу
|Команда
|ПАОК
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|17 февраля 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|Астерас
|2 : 2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|ПАОК
|2 : 0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|ПАС
|0 : 0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|ПАОК
|6 : 0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|12.03.2023
|Волос
|0 : 1
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ПАОК
|26
|15
|2
|9
|Дата
|Матч
|20.08.2022
|ПАОК
|1 : 0
|Панетоликос
|28.08.2022
|ПАОК
|2 : 1
|Атромитос
|04.09.2022
|Арис
|0 : 0
|ПАОК
|12.09.2022
|ПАОК
|1 : 0
|ПАС Ламия
|18.09.2022
|ОФИ
|1 : 1
|ПАОК
|02.10.2022
|ПАОК
|1 : 2
|Панатинаикос
|09.10.2022
|Левадиакос
|1 : 1
|ПАОК
|17.10.2022
|Олимпиакос
|1 : 2
|ПАОК
|23.10.2022
|ПАОК
|2 : 2
|Астерас
|30.10.2022
|АЕК
|2 : 0
|ПАОК
|05.11.2022
|ПАОК
|2 : 0
|ПАС
|10.11.2022
|Ионикос
|0 : 3
|ПАОК
|13.11.2022
|ПАОК
|3 : 0
|Волос
|22.12.2022
|Панетоликос
|0 : 2
|ПАОК
|28.12.2022
|Атромитос
|1 : 1
|ПАОК
|04.01.2023
|ПАОК
|1 : 0
|Арис
|07.01.2023
|ПАС Ламия
|0 : 3
|ПАОК
|14.01.2023
|ПАОК
|0 : 0
|ОФИ
|22.01.2023
|Панатинаикос
|0 : 3
|ПАОК
|30.01.2023
|ПАОК
|3 : 2
|Левадиакос
|05.02.2023
|ПАОК
|0 : 0
|Олимпиакос
|13.02.2023
|Астерас
|2 : 2
|ПАОК
|19.02.2023
|ПАОК
|2 : 0
|АЕК
|25.02.2023
|ПАС
|0 : 0
|ПАОК
|05.03.2023
|ПАОК
|6 : 0
|Ионикос
|12.03.2023
|Волос
|0 : 1
|ПАОК