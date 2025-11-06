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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Садд
Рэзван Луческу
Рэзван Луческу
Аль-Садд
Румыния
17 февраля 1969 (57)
Тренер
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Публикации
Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева
1 июня
Луческу «зачехлил» Чалова в ПАОКе
23 января
2
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
2025.11.06 11:11
5
Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович
2025.05.21 13:22
4
В ПАОКе высказались о возможности назначения Ивича
2024.08.23 13:03
1
Луческу прокомментировал дебют Чалова в старте ПАОКа
2024.08.18 10:11
3
«Соответствует требованиям Луческу»: ПАОК – о скором трансфере Чалова
2024.07.21 10:14
1
Тренер ПАОКа Луческу оценил дебют Оздоева
2023.08.11 11:37
Разван Луческу: «Лучше, чтобы фанаты «Марселя» к нам не приезжали»
2022.04.08 10:26
1
Азиатская Лига чемпионов. Команды Луческу и Хави в первые 25 минут игры забили пять голов
2019.10.22 19:51
1
Фото
Абел Феррейра – главный тренер ПАОК
2019.07.02 10:31
Луческу-младшего оштрафовали на 28 тысяч за сравнения снятия очков с ПАОКа с действиями в фашистской Германии
2018.10.12 17:27
1
ПАОК впервые проиграл на своем поле за 15 месяцев. Команда вылетела из ЛЧ
2018.08.30 08:54
7
Разван Луческу: «ПАОК тянул время? В отличие от «Спартака», мы свою цель выполнили – прошли дальше»
2018.08.15 01:15
10
Разван Луческу: «Миллион за попадание в группу Лиги чемпионов? У нас есть цель. Это главное»
2018.08.13 19:47
3
Разван Луческу: «Пенальти в ворота ПАОКа назначили из-за ошибки судьи»
2018.08.08 23:00
12
Луческу: «Для меня матчи «Спартака» с ПАОКом – возможность взять реванш у москвичей. Если надо, могу помочь сыну»
2018.08.03 16:40
13
Тренер ПАОКа Луческу: «Со «Спартаком» будем еще более сконцентрированными, подготовленными»
2018.08.02 08:31
11
Разван Луческу сравнил чемпионат Греции с фашистской Германией
2018.05.18 10:43
2
Луческу: «Недоволен, что «Зенит» не использовал преимущество, которое было у него по ходу игры с ЦСКА»
2017.03.04 18:53
14
Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
1
Сын Луческу может возглавить команду Серии А
2016.05.27 23:19
1
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
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Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
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