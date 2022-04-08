Рэзван Луческу

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    Разван Луческу

    Тренер
    Имя Разван
    Фамилия Луческу
    Команда ПАОК
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 17 февраля 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 Астерас 2 : 2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 ПАОК 2 : 0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 ПАС 0 : 0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ПАОК 6 : 0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Волос 0 : 1 ПАОК Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПАОК 26 15 2 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2022 ПАОК 1 : 0 Панетоликос
    28.08.2022 ПАОК 2 : 1 Атромитос
    04.09.2022 Арис 0 : 0 ПАОК
    12.09.2022 ПАОК 1 : 0 ПАС Ламия
    18.09.2022 ОФИ 1 : 1 ПАОК
    02.10.2022 ПАОК 1 : 2 Панатинаикос
    09.10.2022 Левадиакос 1 : 1 ПАОК
    17.10.2022 Олимпиакос 1 : 2 ПАОК
    23.10.2022 ПАОК 2 : 2 Астерас
    30.10.2022 АЕК 2 : 0 ПАОК
    05.11.2022 ПАОК 2 : 0 ПАС
    10.11.2022 Ионикос 0 : 3 ПАОК
    13.11.2022 ПАОК 3 : 0 Волос
    22.12.2022 Панетоликос 0 : 2 ПАОК
    28.12.2022 Атромитос 1 : 1 ПАОК
    04.01.2023 ПАОК 1 : 0 Арис
    07.01.2023 ПАС Ламия 0 : 3 ПАОК
    14.01.2023 ПАОК 0 : 0 ОФИ
    22.01.2023 Панатинаикос 0 : 3 ПАОК
    30.01.2023 ПАОК 3 : 2 Левадиакос
    05.02.2023 ПАОК 0 : 0 Олимпиакос
    13.02.2023 Астерас 2 : 2 ПАОК
    19.02.2023 ПАОК 2 : 0 АЕК
    25.02.2023 ПАС 0 : 0 ПАОК
    05.03.2023 ПАОК 6 : 0 Ионикос
    12.03.2023 Волос 0 : 1 ПАОК
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