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    Разван Луческу: «ПАОК тянул время? В отличие от «Спартака», мы свою цель выполнили – прошли дальше»

    Главный тренер ПАОКа Разван Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал упреки в том, что греки затягивали время игры.

    «ПАОК тянул время? Возможно, вы не смотрели матч, потому что мы достигли своей цели, в отличие от вас. Мы создавали моменты, а «Спартак» создавал не очень опасные ситуации посредством забросов.

    ПАОК выполнил свою задачу. Мы считаем, что ваши вопросы провокационные. Мы прошли квалификацию и заслужили эту победу», – сказал румын.

    В следующем раунде греки сыграют с «Бенфикой».

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2018 01:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 19:46

      что ещё эта ЛАПОТЬ цыганская может сказать

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 18:33

      Это не ответ. Время действительно тянули с первой минуты матча.

      3
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      Рейтинг: +113

      df44 15 августа 2018, 14:13

      Все верно сказал, а Спартаковские фанаты пусть предъявляют претензии своим игрокам, и в первую очередь Адриано

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:35

      тянули время и симулировали вот и вся их игра. но для них видимо любые средства хороши для достижения желаемого.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 09:17

      Игроки ПАОКа молодцы, заслужили выход из квалификационного
      раунда. Спартак, ведя в счете 2:0, посчитал, что победа сделана, но нет,
      а в ответной игре, дрожали ноги и ни разу не попали в створ ворот. Так
      не выигрывают.

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      Рейтинг: +111

      baddy > vladimir-7 15 августа 2018, 09:47

      Где же ноги дрожали? Играли почти весь матч вдесятером. Даже и так могли выиграть.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > baddy 15 августа 2018, 10:10

      Могли, но не выиграли, ни в первой игре, ни во второй.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 августа 2018, 07:53

      Разван отличается от Мирчу....Луческу оказались разными...)))

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      Рейтинг: +4878

      алдан2014 15 августа 2018, 04:20

      И он прав.Надавал пинков нашему коучу

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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 15 августа 2018, 03:58

      Абсолютно тупой вопрос. Конечно затягивали, конечно тянули время. А какой смысл торопиться и накалять обстановку в игре, когда вас все устраивает? Что за идиот задал такой вопрос?

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