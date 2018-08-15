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  • Разван Луческу: «ПАОК тянул время? В отличие от «Спартака», мы свою цель выполнили – прошли дальше»

Разван Луческу: «ПАОК тянул время? В отличие от «Спартака», мы свою цель выполнили – прошли дальше»

15 августа 2018, 01:15
10

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал упреки в том, что греки затягивали время игры.

«ПАОК тянул время? Возможно, вы не смотрели матч, потому что мы достигли своей цели, в отличие от вас. Мы создавали моменты, а «Спартак» создавал не очень опасные ситуации посредством забросов.

ПАОК выполнил свою задачу. Мы считаем, что ваши вопросы провокационные. Мы прошли квалификацию и заслужили эту победу», – сказал румын.

В следующем раунде греки сыграют с «Бенфикой».

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК Луческу Рэзван
Комментарии (10)
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Leo the Streamer
1534294721
Абсолютно тупой вопрос. Конечно затягивали, конечно тянули время. А какой смысл торопиться и накалять обстановку в игре, когда вас все устраивает? Что за идиот задал такой вопрос?
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алдан2014
1534296012
И он прав.Надавал пинков нашему коучу
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a-rakhmatov
1534308813
Разван отличается от Мирчу....Луческу оказались разными...)))
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vladimir-7
1534313863
Игроки ПАОКа молодцы, заслужили выход из квалификационного раунда. Спартак, ведя в счете 2:0, посчитал, что победа сделана, но нет, а в ответной игре, дрожали ноги и ни разу не попали в створ ворот. Так не выигрывают.
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OfaZavr
1534322102
тянули время и симулировали вот и вся их игра. но для них видимо любые средства хороши для достижения желаемого.
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df44
1534331631
Все верно сказал, а Спартаковские фанаты пусть предъявляют претензии своим игрокам, и в первую очередь Адриано
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zigbert
1534347188
Это не ответ. Время действительно тянули с первой минуты матча.
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Полная Канистра
1534351572
что ещё эта ЛАПОТЬ цыганская может сказать
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