Разван Луческу: «ПАОК тянул время? В отличие от «Спартака», мы свою цель выполнили – прошли дальше»

что ещё эта ЛАПОТЬ цыганская может сказать
Главный тренер ПАОКа Разван Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал упреки в том, что греки затягивали время игры.
«ПАОК тянул время? Возможно, вы не смотрели матч, потому что мы достигли своей цели, в отличие от вас. Мы создавали моменты, а «Спартак» создавал не очень опасные ситуации посредством забросов.
ПАОК выполнил свою задачу. Мы считаем, что ваши вопросы провокационные. Мы прошли квалификацию и заслужили эту победу», – сказал румын.
В следующем раунде греки сыграют с «Бенфикой».
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?