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    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?


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    Голосов: 8
    14.08.2018 22:25
    Главные причины провала.

    «Спартак» не прошел греческий ПАОК в квалификации Лиги чемпионов. В гостевом матче команда уверено выигрывала в два мяча, но еще в первом тайме той игры позволила грекам забить трижды. Это преимущество ПАОК так и не упустил, а в ответной встрече сыграл строго от соперника. Греки отдавали «Спартаку» мяч, играли грязно и выводили на эмоции. Каррера справиться с их задумками не сумел.

    Ниже – главное из того, где «Спартак» просчитался в противостоянии против ПАОКа.

    Психология. В греческом матче «Спартак» забил два мяча даже слишком легко. Особенно повезло с рикошетами в моменте со вторым голом. Дальше случился странный пенальти, с которого началось возрождение ПАОКа. Третий гол имени Максименко – случайность. Психологически «Спартак» проиграл этот матч еще до той ошибки 20-летнего вратаря, а уже после нее ПАОК мог забить еще.

    Выбор состава. По матчу с «Анжи» было понятно, что Георгий Джикия мог сыграть в основе и в греческом матче. Каррера не брал защитника на гостевую игру, но выпустил его в московской встрече. Разница в организации обороны получилась колоссальная. Джикия подчищал за партнерами, начинал атаки и выглядел так, будто и не было семи месяцев без футбола. Каррера по нему явно не угадал.

    Эмоции. Соревноваться с греками в выражении эмоций бессмысленно. В битве болельщиков получилось ожидаемое равенство, но на поле футболисты ПАОКа победили там, где побеждают всегда. Вместо размахивания локтями и бездумных подкатов игроки «Спартака» могли просто сыграть организованнее. Поступок Луиса Адриано – показатель того, как неправильно «Спартак» подошел к этому матчу.

    Реализация. В матчах Лиги чемпионов забивать пенальти просто необходимо. Промесу мешали греческие трибуны, лазеры и всевозможные неприятные ощущения. Квинси пенальти не забил и еще раз подтвердил, что в решающий момент не способен стать лидером «Спартака». Команда Карреры мало создавала в Лиге чемпионов, но не смогла реализовать хотя бы большую часть возможностей. По чемпионату России эта проблема видна еще острее на матче с «Анжи» (30 ударов – 1 гол).

    Подготовка. Есть ощущение, что «Спартак» хотел пролететь ПАОК без особого напряга. Команда еще продолжает набирать форму и по всем аспектам далека от оптимальной формы. В чемпионате России «Спартак» легко обходился имевшимся классом, а с бегущими греками возникли проблемы из-за неудобных скоростей и сильной мотивации соперника. К такому необходимо готовиться отдельно.

    Против «Спартака» перед московской игрой была еще и статистика. Из предыдущих 12-ти ответных матчей после поражений «Спартак» выиграл пять встреч, но только дважды проходил в следующий раунд. Было это еще в прошлом веке.

    Чуда не произошло.

    В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 августа 2018, 18:55

      Спартак неисправим - меняются игроки,тренеры - косяки остаются те же...

      0
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      Рейтинг: +222

      ajax707 16 августа 2018, 18:50

      уровень чемпионата россии докатился до уровня люксембурга, какая на """ Л/Ч, скоро лига европы за счастье станет, не понимаю как можно выиграть не нанеся ни одного удара по воротам

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 августа 2018, 14:32

      Почему Спартак вылетел из ЛЧ? Да потому, что проиграл ПАОКу в квалификации ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 15 августа 2018, 19:46

      Лигачемпионскую игру (настрой и самоотдачу) показал один Зобнин. Убирать надо было Промеса, а не Ташаева.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 15 августа 2018, 18:33

      Зачем покупать негров, платить им бешеные бабки, чтобы вылетать сразу. Когда-то Спартак успешно вылетал и без негров. Так зачем платить намного больше???

      2
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 15 августа 2018, 11:32

      +++

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 августа 2018, 09:05

      ЗМСы играют-что скажешь

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 08:37

      Такое начало наших клубов в еврокубках, какой же будет конец ?...

      1
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 15 августа 2018, 08:29

      Зато не мучились в групповухе - раз, и сразу в более-менее нашем турнире. Глядишь и другие из ЛЧ в ЛЕ подтянутся....

      1
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      Рейтинг: +52

      artur 10 15 августа 2018, 08:18

      По моему этот сезон в плане коэффициентов УЕФА будет тухловатым)))

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