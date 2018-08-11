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    Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?


    4
    Голосов: 4
    11.08.2018 21:05
    Главное усиление «Спартака».

    В январе 2018 года Георгий Джикия получил тяжелую травму. «Спартак» остался без ведущего защитника на вторую половину сезона, а сам Георгий пропустил еще и чемпионат мира. Сборная России нашла решение и все равно дошла до четвертьфинала. «Спартаку» пришлось сложнее – заменители Джикии затащили команду только в зону Лиги чемпионов. Во многом из-за той травмы Георгия «Спартак» несколько дней назад проиграл в первой игре квалификации, где пропустил три мяча от ПАОКа. В еврокубке Джикию все еще берегли.

    Именно в игре с греками стало ясно, что без Джикии дальше будет сложно. Боккетти едва не привез четвертый мяч и заработал место на скамейке, а новичок Жиго в паре с ним туго наиграл на желтую. Во встрече с «Анжи» Каррера выпустил с первых минут пару Жиго – Джикия. Для Георгия этот выход на поле в официальном матче оказался первым почти за семь месяцев.

    Кстати, в конце июля Георгия Джикию буднично назначили вице-капитаном «Спартака», хотя до этого с подобной ролью успешно справлялся Артем Ребров. Новый сезон – новые роли.

    Матч с «Анжи» – хорошая возможность для постепенного возвращения в игру после тяжелой травмы. Едва выживающие махачкалинцы приехали на выезд только обороняться, а красные карточки Понсе и Белорукова убили вообще все желание контратаковать. Джикия и Жиго поочередно начинали атаки, обыгрывались с партнерами и даже били по воротам. У Джикии таких ударов набралось сразу четыре, но до створа мяч так и не долетел.

    Георгий 111 раз коснулся мяча и большую часть времени провел у центральной линии поля, где без проблем обыгрывался с партнерами. Из 99 передач от Джикии 91 оказалась точной. Удачные действия обороны помогли «Спартаку» довести матч до минимальной победы. Главный итог в том, что игроки «Анжи» ни разу не пробили даже в сторону ворот Максименко. У «Спартака» вышло сразу 30 ударов и полное доминирование. Счет точно не передает общее настроение матча.

    С обороной у «Спартака» был порядок, а еще месяц назад Джикия и Жиго начали налаживание совместного контакта. «Отличный защитник! Очень качественный. Рады, что он в «Спартак». Понятное дело, есть небольшой языковой барьер. Пока общаемся через переводчика. Язык футбола мы все понимаем, но хочется поближе узнать человека», – комментировал Георгий приход в «Спартак» французского защитника. Теперь их видят основной парой в центре обороны, а про сборника Кутепова в «Спартаке» уже даже не вспоминают. Возвращение получилось удачным – Джикия готов полностью. Только основная проверка еще впереди.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Анжи»

    Главные фото матча:

    Данные приведены с портала WhoScored.com

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 13 августа 2018, 16:51

      Очень жду, чтобы именно Жиго-Джикия всегда выходили в основе!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 12 августа 2018, 22:24

      Что вы набросились на автора? "Не стреляйте в пианиста (автора), он играет, как умеет" ))
      Хорошо, что Джикия вернулся, хорошо, что в матче с командой не самой сильной. Это дает возможность втянуться в игру в условиях, приближенных к боевым. Про его квалификацию и так все известно. Нужно время, чтобы вкатиться в игру и набрать форму.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 11:37

      по тому как играл Анжи у Георгия и работы то особенно не было, поэтому пока с оценкой подождем.

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 августа 2018, 10:24

      лучше с ним чем без него

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 августа 2018, 07:08

      Игра на ноль-хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 августа 2018, 06:55

      тов. Плеханов, вы не пишите больше про Спартак - вообще не пишите, вы не умеете.)))

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 августа 2018, 06:03

      Какая же мерзкая газетёнка

      4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 августа 2018, 02:19

      Вы еще спросите как Максименко сегодня? )

      3
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      Рейтинг: +100743

      zigbert 11 августа 2018, 21:49

      Для первой игры совсем неплохо.

      7
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      Рейтинг: +20842

      derrik2000 11 августа 2018, 21:41

      Конкретно в ЭТОМ матче Джикии, как игроку обороны, давать оценку было бы совсем некорректно.

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