Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

В январе 2018 года Георгий Джикия получил тяжелую травму. «Спартак» остался без ведущего защитника на вторую половину сезона, а сам Георгий пропустил еще и чемпионат мира. Сборная России нашла решение и все равно дошла до четвертьфинала. «Спартаку» пришлось сложнее – заменители Джикии затащили команду только в зону Лиги чемпионов. Во многом из-за той травмы Георгия «Спартак» несколько дней назад проиграл в первой игре квалификации, где пропустил три мяча от ПАОКа. В еврокубке Джикию все еще берегли.

Именно в игре с греками стало ясно, что без Джикии дальше будет сложно. Боккетти едва не привез четвертый мяч и заработал место на скамейке, а новичок Жиго в паре с ним туго наиграл на желтую. Во встрече с «Анжи» Каррера выпустил с первых минут пару Жиго – Джикия. Для Георгия этот выход на поле в официальном матче оказался первым почти за семь месяцев.

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Кстати, в конце июля Георгия Джикию буднично назначили вице-капитаном «Спартака», хотя до этого с подобной ролью успешно справлялся Артем Ребров. Новый сезон – новые роли.

Матч с «Анжи» – хорошая возможность для постепенного возвращения в игру после тяжелой травмы. Едва выживающие махачкалинцы приехали на выезд только обороняться, а красные карточки Понсе и Белорукова убили вообще все желание контратаковать. Джикия и Жиго поочередно начинали атаки, обыгрывались с партнерами и даже били по воротам. У Джикии таких ударов набралось сразу четыре, но до створа мяч так и не долетел.

Георгий 111 раз коснулся мяча и большую часть времени провел у центральной линии поля, где без проблем обыгрывался с партнерами. Из 99 передач от Джикии 91 оказалась точной. Удачные действия обороны помогли «Спартаку» довести матч до минимальной победы. Главный итог в том, что игроки «Анжи» ни разу не пробили даже в сторону ворот Максименко. У «Спартака» вышло сразу 30 ударов и полное доминирование. Счет точно не передает общее настроение матча.

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С обороной у «Спартака» был порядок, а еще месяц назад Джикия и Жиго начали налаживание совместного контакта. «Отличный защитник! Очень качественный. Рады, что он в «Спартак». Понятное дело, есть небольшой языковой барьер. Пока общаемся через переводчика. Язык футбола мы все понимаем, но хочется поближе узнать человека», – комментировал Георгий приход в «Спартак» французского защитника. Теперь их видят основной парой в центре обороны, а про сборника Кутепова в «Спартаке» уже даже не вспоминают. Возвращение получилось удачным – Джикия готов полностью. Только основная проверка еще впереди.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Анжи»

Главные фото матча:

Данные приведены с портала WhoScored.com