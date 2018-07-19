Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об одноклубнике Самуэле Жиго.

– Отличный защитник! Очень качественный. Рады, что он в «Спартак». Понятное дело, есть небольшой языковой барьер. Пока общаемся через переводчика. Язык футбола мы все понимаем, но хочется поближе узнать человека.

В скором времени, думаю, подружимся. Очень воспитанный и культурный парень. Проблем с адаптацией у него не возникнет, приедем в Москву – покажем ему город!

– Жиго научил вас каким-то французским словам?

– Нет, особо не учили французский. Будем его русскому учить потихоньку. Уже «лево», «право» мы ему подсказываем, он даже в последнем матчем сам эти слова говорил на русском. Огромный молодец.

– Как поздравили его с победой Франции на ЧМ?

– На словах поздравили, понятное дело. Ну, и хотим видеть его в сборной Франции. Пусть стремится туда, и будем его поздравлять.