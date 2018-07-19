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    Джикия: «Жиго – огромный молодец. Очень качественный защитник»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об одноклубнике Самуэле Жиго.

    – Отличный защитник! Очень качественный. Рады, что он в «Спартак». Понятное дело, есть небольшой языковой барьер. Пока общаемся через переводчика. Язык футбола мы все понимаем, но хочется поближе узнать человека.

    В скором времени, думаю, подружимся. Очень воспитанный и культурный парень. Проблем с адаптацией у него не возникнет, приедем в Москву – покажем ему город!

    – Жиго научил вас каким-то французским словам?

    – Нет, особо не учили французский. Будем его русскому учить потихоньку. Уже «лево», «право» мы ему подсказываем, он даже в последнем матчем сам эти слова говорил на русском. Огромный молодец.

    – Как поздравили его с победой Франции на ЧМ?

    – На словах поздравили, понятное дело. Ну, и хотим видеть его в сборной Франции. Пусть стремится туда, и будем его поздравлять.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2018 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июля 2018, 09:56

      наконец то селекция в 10у попало очень край нужен был защитник такого уровня

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:36

      очень оптимистично и радостно, хорошо если мы приобрели защитника который прибавит спокойствия нашей линии обороны, да еще и если человек хороший это вдвойне прекрасно!

      5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:08

      Хотелось бы ,что бы с его приходом в Спартак, оборонительные линии выглядели более надежно.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июля 2018, 23:05

      Ещё до перехода говорил, что Жиго качественный защитник.Очень не плохие отзывы о нём были.Так что как говорится добро пожаловать.Ещё раз.На экскурсию в Москву.

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