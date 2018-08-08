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    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря


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    Голосов: 14
    08.08.2018 21:55
    Из 2:0 в 2:3 за 15 минут – что это было?

    «Пас слева, и гол. Пас слева, и гол. Работает, это работает!» – фраза комментатора Романа Трушечкина во время легендарного матча ЧМ-2014, где Голландия избила Испанию 5:1.

    «Пас справа, и гол», – сработало у ПАОКа дважды в первом тайме матча против «Спартака», а могло даже и не дважды. Красно-белые уже к 17-й минуте повели со счетом 2:0, затем окончательно отдали инициативу. Глупый пенальти за игру рукой Романа Зобнина – стало 2:1. ПАОК не бросал играть и провел фактически две одинаковые атаки, которые помогли ему выиграть первый тайм. Солидный «Спартак» превратился в ужасный за какие-то полчаса. Раньше это приходилось видеть на 80+ минутах.

    Массимо Каррера оставил в запасе капитана – Глушаков и правда провел невыдающийся матч против «Локомотива». Но во что играл в первом тайме тот же Фернандо – объяснению не поддается в принципе. Центра поля у «Спартака» не было вообще. На фланге уже давно критикуемого Комбарова – пустота, подстраховки от Промеса нет, и Максименко был расстрелян оба раза.

    Справедливости ради, и сам Максименко в эпизодах с двумя голами сыграл не лучшим образом – первый удар был не слишком сильным, во втором моменте – вратарь не сумел зафиксировать мяч. Коллективное безумие подставило под удар юного голкипера, который и пяти матчей за главную команду не провел. А тот и не справился. «Чего их бояться? 11 человек на поле, у всех две руки и две ноги. Зеленая трава на поле. Я не испугаюсь», – уверял Максименко перед игрой с «Локомотивом», но у него и практически не было никаких шансов проявить себя в первых двух играх чемпионата, где у «Спартака» было колоссальное преимущество по игре.

    «Спартак» не растет и не меняется. Это все та же команда без солидности. Она способна натолкать пять голов «Севильи», но пустить семь от «Ливерпуля», растерять 10+ очков на последних минутах, превратить выигрышный матч в кошмарное поражение, как это было в фактически ключевой игре против «Локомотива» (3:4). Вы же помните, все это происходило год назад, и на что только тогда не списывали эту и подобные ей неудачи – на постчемпионский синдром, на травмы, на слабую селекцию. Но чемпионство было уже давно, проблем с травмами у «Спартака» нет, а слово «селекция» при нынешнем руководстве лучше забыть навсегда.

    Плохо, что ментально команда не растет вообще, и если не идет – она плывет. «Крылья Советов», «Ростов» в чемпионский сезон, «Зенит», «Локомотив», «Ливерпуль», «Атлетик» – в прошлый. Пугающий вывод: при Каррере это уже может не подлежать исправлению, он тренирует уже третий год. А команда без сильного менталитета не может добиться ничего серьезного. ПАОК не столь силен, это интересный коллектив, но со своими ужасными ошибками. Зоны и дыры в обороне особенно поначалу были просто жуткими. Дома «Спартак» редко играет плохо при своих болельщиках. Не исключено, что греки будут даже разгромлены, класс «Спартака» все равно кажется более высоким.

    Только в менталитете это по-прежнему не изменит ничего. Раз уж не изменили чемпионство и 5:1 с «Севильей».

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

    ПАОК (Греция) – Спартак (Москва) – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Попов, 7; 0:2 – Промес, 17; 1:2 – Прийович, 29 (с пенальти); 2:2 – Лимниос, 37; 3:2 – Пелкас, 44.

    ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Лимниос (Лео, 79), Прийович, Эль-Каддури (Варда, 61).

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Луис Адриано (Зе Луиш, 78), Промес.

    Предупреждения: Эль-Каддури, 58; Маурисио, 77 – Жиго, 18; Зобнин, 39; Ломовицкий, 73.

    В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 14
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 12 августа 2018, 10:12

      +++++

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 9 августа 2018, 20:54

      КБ конечно сами виноваты, упустить такой задел... а про лазер - нужно было сразу пенять арбитру или хвататься за глаза...скоты эллинские... Остатся пожелать, чтобы дома сыграли 1:0 как минимум

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 9 августа 2018, 20:13

      Посмотрел второй тайм и вот что я заметил. Присутствует какая-то неприятная тенденция в игре Спартака и не только в Салониках, но и в играх ЧР, КР. У Спартака как бы отсутствует некий стержень-стояк, позволяющий обрастать настоящими мышцами ( если хотите, мясом), при напряжении коих отскакивали бы всякие наносимые удары как горох от стены. Получается так, что 15-20 мин. спартачи мышцой по-играют на публику, покажут чтО они умеют и на этом всё. Дальше пошёл в мышцах расслабон и уже не от них всё зависит, но лишь от тех кто наносит по ним свои удары. Посильнее ударят, значит ничья или проигрыш с минимальным счётом, ну, а если врежут как следует, то разгром. Может психологию подтянуть? Ну право-дело, проигрывать в концовках таймов и матчей, при этом ведя в счёте, ни пойми кому могут только психологически неустойчивые субъекты. Видимо Спартак как раз из их числа и с этим надо на полном серьёзе что-то делать! И здесь всякие разборки-увещевания и уговоры вряд ли подойдут. Только СТРАХ перед неминуемой расплатой за плохо проведённые игры будет вынуждать игроков заниматься своим непосредственным делом весь матч, как говориться, на полную катушку. Но это уже не нам, истинным болелам Спартака, придётся всё это делать, а жаль. Думается мне, что если бы игроки наперёд знали, что проигрывать слабакам и ровне, чревато для них как в прямом, так и в переносном смысле, то вряд ли бы мы сейчас разъярённо-печально обсуждали команду - развалюху после игры в Салониках.

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      Рейтинг: +222

      ajax707 9 августа 2018, 17:55

      с таким подбором игроков и в лигу европы не пробиться

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 августа 2018, 16:40

      Спартак как никто умеет из конфетки сделать говно!

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 9 августа 2018, 15:36

      ++++

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 9 августа 2018, 10:43

      Я не знаю сколько ещё должно быть забито голов из зоны комбарова, чтобы Каррера наконец-то поставил в ту зону нормального защитника! Ну не защитник он, слава богу черчесов его не взял в сборную, а то так глядишь и не дошли бы до четвертьфинала!

      5
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      Рейтинг: +2389

      serglider > KalterJax 9 августа 2018, 18:07

      А что Камбаров? Ну, прострелили с его фланга: в первом случае вся оборона тупо стояла и смотрела как на мяч вылетает игрок ПАОК и спокойно, без помех, бьет по воротам Спартака, хотя нет, Боккети (кажется) еще репу отвернул, что бы мяч случайно в голову ему не попал))) И второй гол: мяч пролетает под вратарем, окруженным собственными защитниками и практически останавливается напротив ворот, все спартаковцы стоят и смотрят как соперник забивает в пустые ворота))) Кто виноват? Один Камбаров!? Полкоманды Спартак "косячит", плюс у Промеса и бразильцев энтузиазм как-то иссяк...

      0
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 9 августа 2018, 09:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять эта свинячья жоппа с кочегарами обдристалась!!! Как можно "болеть" за это убожество?!!! Один бренд прошлых заслуг остался... Грустно.

      -4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 августа 2018, 09:05

      а что кто то другого ожидал

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > giluxa1963 9 августа 2018, 18:12

      Начало матча было многообещающим... Забей Промес пенальти, уже было бы не так грустно. А так в ответном матче ПАОК поставит "автобус" и будет искать свое счастье в контратаках... тем более, что играть будут без зрителей...

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      Рейтинг: +1854

      mahan 9 августа 2018, 08:36

      При всем уважении к Каррере, есть огромные вопросы по составу. Что в составе делает Ломовицкий, да у парня есть талант, но играть на таком уровне он явно не тянет пока, Ханни намного сильнее играет, почему он был вчера в запасе не понятно. У Адриано явно вчера не шла игра, почему его не заменили сначала второго тайма на Зе Луиша, тоже не понятно. Боккетти в обороне явно не прибавляет, а каждый год косячит, где Джикия, Кутепов который кстати очень не плохо смотрелся на ЧМ 2018. И наконец вечный косяк который не успевает возвращаться в оборону это Комбаров. Все голы пришли через его фланг, давно пора купить нормального защитника вместо него. Промес сыграл хорошо, но не везет тебе с пенальти, НЕ ВЕЗЕТ, не бей их пожалуйста уступи удар другим. Единственный к кому нет претензий это Зобнин, парень молодец. Кто надеется на чудо в Москве, зря его не будет если не будет изменений в составе.

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      Рейтинг: +128

      kamyartem > mahan 9 августа 2018, 10:19

      Кстати в защиту Луиса Андриано, как не плохо он играл вчера (мяч принять иной раз не мог) , но при этом оба гола при не посредственном его участии были, 1-й красивый пропуск на Попова, 2-й скидка под удар Промесу и пеналь опять таки на нем был заработан

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