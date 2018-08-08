В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

За пределами поля на матче ПАОК – «Спартак» было еще жарче.

УЕФА запретил фанатам «Спартака» посещать матч

После беспорядков в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА вынесла наказание: никто из спартаковских болельщиков не должен быть допущен на следующую гостевую игру команды. Следующая выпала на игру в Греции – «Спартак» стартовал в Лиге чемпионов матчем против ПАОКа из Салоник.

«Спартак» перед матчем обратился к болельщикам с разъяснениями, фактически подтвердив вердикт УЕФА. «Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – написали красно-белые на своем сайте.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 августа 2018 г.

Фанаты пытались попасть на игру

Уже непосредственно перед игрой, по информации Metrosport, примерно две сотни россиян попытались купить билеты с рук. «Советский спорт» сообщил, что более 40 фанатов были задержаны при попытке приобретения билетов. Впрочем, по данным Thestival.gr, греческая полиция опровергла слух о задержаниях.

Ровно подобное уже было прошлой осенью – из-за ракеты, пущенной на поле со спартаковского сектора в матче «Марибор» – «Спартак», россиян наказали закрытием гостевой трибуны на игре с «Севильей». Некоторым фанатам попасть на матч все же повезло. Но информации о задержаниях и стычках хватало и тогда.

Фанатов «Спартака» и любых россиян не пускали на футбол в Севилье. Как это было

На журналистов нападали греки

УЕФА избавил «Спартак» от его болельщиков, а фанаты ПАОКа еще и напали на российских журналистов. Sport24 сообщает, что греческие фанаты пытались прорваться через стюардов в ложу прессы и даже нанесли нескольким представителям СМИ удары по лицу. «Под угрозой избиения у представителей СМИ отнимают личные вещи и деньги», –сообщил «Чемпионат».

twit text — OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 8 августа 2018 г.

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 августа 2018 г.

twit text — Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 августа 2018 г.

Представители ПАОКа прокомментировали произошедшее следующим образом: «Люди без аккредитации с футболками «Спартака» прошли мимо болельщиков ПАОКа. Они показывали фанатам неподобающие жесты, словно они перережут им горло, и пытались пройти во вход для прессы».

Русских фанатов в Салониках видеть не хотели

Помимо этого, по словам журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, накануне двум российским болельщикам проломили головы, а остальным рекомендовали говорить на своем языке как можно тише.

twit text — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 8 августа 2018 г.

Политический баннер на греческих трибунах

«Есть только одна Македония – наша», – надпись на баннере, который вывесили фанаты ПАОКа перед игрой. Вероятно, это намек на то, что власти Македонии подозревают президента ПАОКа Ивана Саввиди в финансировании беспорядков, цель которых – не допустить вступление этой страны в НАТО.

twit text — Voice of Macedonia (@Macedonia_Gr) 8 августа 2018 г.

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря