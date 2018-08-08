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    В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били


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    Голосов: 5
    08.08.2018 22:20
    За пределами поля на матче ПАОК – «Спартак» было еще жарче.

    УЕФА запретил фанатам «Спартака» посещать матч

    После беспорядков в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА вынесла наказание: никто из спартаковских болельщиков не должен быть допущен на следующую гостевую игру команды. Следующая выпала на игру в Греции – «Спартак» стартовал в Лиге чемпионов матчем против ПАОКа из Салоник.

    «Спартак» перед матчем обратился к болельщикам с разъяснениями, фактически подтвердив вердикт УЕФА. «Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – написали красно-белые на своем сайте.

    Фанаты пытались попасть на игру

    Уже непосредственно перед игрой, по информации Metrosport, примерно две сотни россиян попытались купить билеты с рук. «Советский спорт» сообщил, что более 40 фанатов были задержаны при попытке приобретения билетов. Впрочем, по данным Thestival.gr, греческая полиция опровергла слух о задержаниях.

    Ровно подобное уже было прошлой осенью – из-за ракеты, пущенной на поле со спартаковского сектора в матче «Марибор» – «Спартак», россиян наказали закрытием гостевой трибуны на игре с «Севильей». Некоторым фанатам попасть на матч все же повезло. Но информации о задержаниях и стычках хватало и тогда.

    Фанатов «Спартака» и любых россиян не пускали на футбол в Севилье. Как это было

    На журналистов нападали греки

    УЕФА избавил «Спартак» от его болельщиков, а фанаты ПАОКа еще и напали на российских журналистов. Sport24 сообщает, что греческие фанаты пытались прорваться через стюардов в ложу прессы и даже нанесли нескольким представителям СМИ удары по лицу. «Под угрозой избиения у представителей СМИ отнимают личные вещи и деньги», –сообщил «Чемпионат».

    Представители ПАОКа прокомментировали произошедшее следующим образом: «Люди без аккредитации с футболками «Спартака» прошли мимо болельщиков ПАОКа. Они показывали фанатам неподобающие жесты, словно они перережут им горло, и пытались пройти во вход для прессы».

    Русских фанатов в Салониках видеть не хотели

    Помимо этого, по словам журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, накануне двум российским болельщикам проломили головы, а остальным рекомендовали говорить на своем языке как можно тише.

    Политический баннер на греческих трибунах

    «Есть только одна Македония – наша», – надпись на баннере, который вывесили фанаты ПАОКа перед игрой. Вероятно, это намек на то, что власти Македонии подозревают президента ПАОКа Ивана Саввиди в финансировании беспорядков, цель которых – не допустить вступление этой страны в НАТО.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 14 августа 2018, 22:03

      сволочи эти Греки,чтоб их в Москве ждал *теплый прием*.

      0
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 13 августа 2018, 11:29

      Надо отвечать тем же-ждём их в москве гнид!

      1
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      Рейтинг: +10

      Eugene1107 9 августа 2018, 21:39

      Какая-то провокация! Македония нас вообще никак не касается. Футбол это не наш конек, Спартак у нас любят не все ;) . И греки к нам не приедут - за...боятся. Никого в Москве не побьют, менты не позволят. Если Саввиди Спартак не купит, Спартак в Москве выиграет. О чем еще поговорить? :D

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 9 августа 2018, 20:50

      И иван игнатьич ещё подпёз..вает в совю элинскую дудку...а так греки суки, канеш... ещё никто так не выё..вался явно...

      0
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      Рейтинг: +134

      vinsent 9 августа 2018, 13:20

      ну так а че ....за нашими тоже не заржавеет.... придется еще и ростовских греков 3,14здить

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 августа 2018, 12:08

      Твари, одним словом! Не стоит им появляться в Москве...

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 августа 2018, 10:29

      Ну и где реакция УЕФА? Будут молчать, как будто ничего не произошло? Удивительное дело, даже без фанатов соперника болельщики ПАОКа смогли устроить беспорядки. Тупое быдло всегда найдёт с кем подраться

      10
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 9 августа 2018, 09:58

      у кого то есть версия, почему греки? в большей степени это все можно ожидать от кого угодно, но от греков? дружба, туризм, православие и все такое прочее. Или это на фоне скандала с высылкой дипломатов?

      3
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      Рейтинг: +2389

      serglider > exreporter 9 августа 2018, 19:30

      Греки... болгары... грузины... Когда у их туго они бегут к России за помощью, как только получили что хотели, за тем ведут себя как последнии шлюхи. А что я с вас буду иметь? Мало... пойду в друзьям к другим, более щедрым партнерам... Тем более, что было с греческой экономикой когда МВФ, только моргнул, вспоминать думаю не надо?

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 августа 2018, 09:36

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      про политический банер вообще не понял,русским можно вывешивать флаги ЛДНР и им подобных организаций или портреты людей всем миром признанных скажем так людьми не очень хорошими,а вот грекам свои геополитические притензии почему то нельзя показывать...

      -11
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Михаил Шевченко 9 августа 2018, 10:19

      Уточню: людей, признанных нехорошими ВАШИМ миром, миром в котором вы живете, господин Шевченко. У нас несколько иной взгляд на то, кто хороший, а кто плохой. И свои геополитические претензии на международных мероприятиях никому показывать нельзя. И наконец, маленькая личная просьба - забудьте поскорее язык ваших "оккупантов", используйте свой государственный язык и не заходите на наши сайты. Мы на ваши не заходим.

      5
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > Вомбат 9 августа 2018, 10:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так может в том и проблема что Вы придумали ВАШ или НАШ мир и именно такие как Вы называете белое черным...Вы ставите себя превыше общепринятых норм банального человеческого права и уважения к Народу...Вы с пеной у рта готовы оправдывать тех кто действует в ВАШЕМ правовом поле наплевав на все и всех...

      -9
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Михаил Шевченко 9 августа 2018, 19:48

      Никакого "правового поля" нет и никогда не было! Хватит уже рассказывать сказки! Есть "право сильного" он собственно и нагибает остальных, маскируя собственные интересы по каой-то закон или право))) Смешно... на дворе 21 век, а мир ориентируется на замшелые категории придуманные рабовладелцами до нашей эры))) Как они сами соблюдали "свои" нормы и "право" нетрудно узнать если потрудитесь проштудировать учебники истории из школьной программы)))

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Михаил Шевченко 10 августа 2018, 07:41

      Миша Шевченко, то о чем ты пишешь можно и про вас сказать.

      0
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      Рейтинг: +1854

      mahan 9 августа 2018, 08:43

      Естественно УЕФА всего этого не видела, или опять скажут, что виноваты русские. Греки толпой только смелые. В Москву приедут единицы и то потом будут рассказывать сказки про расизм и как опасно в России.

      5
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      Рейтинг: +2389

      serglider > mahan 9 августа 2018, 19:59

      Можно подумать, что в Москве с греками будут махаться один на один))) Стопудово уши растут из желания греков в очередной раз залезть в карман МВФ, а там им намекнули, что если вы хотите бабла, то необходимо начать уже прогибаться под держателей фонда))) И для начала не плохо бы присоединиться к антироссийской компании... Когда гроссмейстер расставил на доске фигуры, пешки наивно думают, что они имеет какой-то вес и самостоятельно принимают решения...

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