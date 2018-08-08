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В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

УЕФА запретил фанатам «Спартака» посещать матч

После беспорядков в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА вынесла наказание: никто из спартаковских болельщиков не должен быть допущен на следующую гостевую игру команды. Следующая выпала на игру в Греции – «Спартак» стартовал в Лиге чемпионов матчем против ПАОКа из Салоник.

«Спартак» перед матчем обратился к болельщикам с разъяснениями, фактически подтвердив вердикт УЕФА. «Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – написали красно-белые на своем сайте.

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Фанаты пытались попасть на игру

Уже непосредственно перед игрой, по информации Metrosport, примерно две сотни россиян попытались купить билеты с рук. «Советский спорт» сообщил, что более 40 фанатов были задержаны при попытке приобретения билетов. Впрочем, по данным Thestival.gr, греческая полиция опровергла слух о задержаниях.

Ровно подобное уже было прошлой осенью – из-за ракеты, пущенной на поле со спартаковского сектора в матче «Марибор» – «Спартак», россиян наказали закрытием гостевой трибуны на игре с «Севильей». Некоторым фанатам попасть на матч все же повезло. Но информации о задержаниях и стычках хватало и тогда.

Фанатов «Спартака» и любых россиян не пускали на футбол в Севилье. Как это было

На журналистов нападали греки

УЕФА избавил «Спартак» от его болельщиков, а фанаты ПАОКа еще и напали на российских журналистов. Sport24 сообщает, что греческие фанаты пытались прорваться через стюардов в ложу прессы и даже нанесли нескольким представителям СМИ удары по лицу. «Под угрозой избиения у представителей СМИ отнимают личные вещи и деньги», –сообщил «Чемпионат».

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Представители ПАОКа прокомментировали произошедшее следующим образом: «Люди без аккредитации с футболками «Спартака» прошли мимо болельщиков ПАОКа. Они показывали фанатам неподобающие жесты, словно они перережут им горло, и пытались пройти во вход для прессы».

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Помимо этого, по словам журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, накануне двум российским болельщикам проломили головы, а остальным рекомендовали говорить на своем языке как можно тише.

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Политический баннер на греческих трибунах

«Есть только одна Македония – наша», – надпись на баннере, который вывесили фанаты ПАОКа перед игрой. Вероятно, это намек на то, что власти Македонии подозревают президента ПАОКа Ивана Саввиди в финансировании беспорядков, цель которых – не допустить вступление этой страны в НАТО.

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Комментарии (32)
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мы_не_рабы
1533757510
А что вы хотели? Это же просвещённая Европа! Это же Греция - колыбель цивилизации! Это мы варвары, а они...... А они просто быдлятина!
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Bobafett
1533760454
Ждём в гости!
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Хведя
1533783360
О политике и "диких греческих фанах" - вряд ли по профилю "Бомбардира". Лучше бы про футбол. Или написать нечего после сей срамоты?
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Nikkass
1533785275
Мдаааа,потом эти европейские рожи удивляются,чтой-то русские такие жестокие?Сначала нам плюнут в лицо ,а потом ждут толерантности!
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доктор 48
1533788971
Фашисты !!Они везде фашисты!!
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iBragim2102
1533790324
А где хоть одно видео?Какие-то картинки накидали, придумали содержание...
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bset
1533791389
Надо отп***ть всех болельщиков, которые приедут в Москву. А на матче вывесить плакат "Русь только одна и она здесь". Посмотрим на реакцию УЕФА. Не удивлюсь, если к нам применят санкции, а ко грекам нет.
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mahan
1533793425
Естественно УЕФА всего этого не видела, или опять скажут, что виноваты русские. Греки толпой только смелые. В Москву приедут единицы и то потом будут рассказывать сказки про расизм и как опасно в России.
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Михаил Шевченко
1533796592
про политический банер вообще не понял,русским можно вывешивать флаги ЛДНР и им подобных организаций или портреты людей всем миром признанных скажем так людьми не очень хорошими,а вот грекам свои геополитические притензии почему то нельзя показывать...
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BRO_football
1533799741
Ну и где реакция УЕФА? Будут молчать, как будто ничего не произошло? Удивительное дело, даже без фанатов соперника болельщики ПАОКа смогли устроить беспорядки. Тупое быдло всегда найдёт с кем подраться
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