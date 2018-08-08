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  • «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

«Пас слева, и гол. Пас слева, и гол. Работает, это работает!» – фраза комментатора Романа Трушечкина во время легендарного матча ЧМ-2014, где Голландия избила Испанию 5:1.

«Пас справа, и гол», – сработало у ПАОКа дважды в первом тайме матча против «Спартака», а могло даже и не дважды. Красно-белые уже к 17-й минуте повели со счетом 2:0, затем окончательно отдали инициативу. Глупый пенальти за игру рукой Романа Зобнина – стало 2:1. ПАОК не бросал играть и провел фактически две одинаковые атаки, которые помогли ему выиграть первый тайм. Солидный «Спартак» превратился в ужасный за какие-то полчаса. Раньше это приходилось видеть на 80+ минутах.

Массимо Каррера оставил в запасе капитана – Глушаков и правда провел невыдающийся матч против «Локомотива». Но во что играл в первом тайме тот же Фернандо – объяснению не поддается в принципе. Центра поля у «Спартака» не было вообще. На фланге уже давно критикуемого Комбарова – пустота, подстраховки от Промеса нет, и Максименко был расстрелян оба раза.

Справедливости ради, и сам Максименко в эпизодах с двумя голами сыграл не лучшим образом – первый удар был не слишком сильным, во втором моменте – вратарь не сумел зафиксировать мяч. Коллективное безумие подставило под удар юного голкипера, который и пяти матчей за главную команду не провел. А тот и не справился. «Чего их бояться? 11 человек на поле, у всех две руки и две ноги. Зеленая трава на поле. Я не испугаюсь», – уверял Максименко перед игрой с «Локомотивом», но у него и практически не было никаких шансов проявить себя в первых двух играх чемпионата, где у «Спартака» было колоссальное преимущество по игре.

«Спартак» не растет и не меняется. Это все та же команда без солидности. Она способна натолкать пять голов «Севильи», но пустить семь от «Ливерпуля», растерять 10+ очков на последних минутах, превратить выигрышный матч в кошмарное поражение, как это было в фактически ключевой игре против «Локомотива» (3:4). Вы же помните, все это происходило год назад, и на что только тогда не списывали эту и подобные ей неудачи – на постчемпионский синдром, на травмы, на слабую селекцию. Но чемпионство было уже давно, проблем с травмами у «Спартака» нет, а слово «селекция» при нынешнем руководстве лучше забыть навсегда.

Плохо, что ментально команда не растет вообще, и если не идет – она плывет. «Крылья Советов», «Ростов» в чемпионский сезон, «Зенит», «Локомотив», «Ливерпуль», «Атлетик» – в прошлый. Пугающий вывод: при Каррере это уже может не подлежать исправлению, он тренирует уже третий год. А команда без сильного менталитета не может добиться ничего серьезного. ПАОК не столь силен, это интересный коллектив, но со своими ужасными ошибками. Зоны и дыры в обороне особенно поначалу были просто жуткими. Дома «Спартак» редко играет плохо при своих болельщиках. Не исключено, что греки будут даже разгромлены, класс «Спартака» все равно кажется более высоким.

Только в менталитете это по-прежнему не изменит ничего. Раз уж не изменили чемпионство и 5:1 с «Севильей».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

ПАОК (Греция) – Спартак (Москва) – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Попов, 7; 0:2 – Промес, 17; 1:2 – Прийович, 29 (с пенальти); 2:2 – Лимниос, 37; 3:2 – Пелкас, 44.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Лимниос (Лео, 79), Прийович, Эль-Каддури (Варда, 61).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Луис Адриано (Зе Луиш, 78), Промес.

Предупреждения: Эль-Каддури, 58; Маурисио, 77 – Жиго, 18; Зобнин, 39; Ломовицкий, 73.

В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

Лига чемпионов Лига чемпионов ПАОК Спартак
Комментарии (41)
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Вомбат
1533754816
Да, для достойной игры в ЛЧ Спартак не годится. А кто у нас годится-то? Локо? Верится с трудом, судя по первым играм чемпионата. ЦСКА так ослаб, что занять в группе место выше последнего вряд ли сможет. Так что придется Спартаку поднапрячься и вынести ПАОК во вторник.
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vlad1969
1533755227
слов нет!!! колхоз! опять забили на игру страдали херней!!!!!! та команда которой нужно сливать!!паок не
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Павелий
1533755284
Для дебюта в еврокубках в этом году на чужом поле без болельщиков - результат хороший. Шансы по прежнему 50/50. Есть косяки, устал Комбаров. Жаль остался в России Мельгарехо.
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мы_не_рабы
1533756286
Не вижу унижения вратаря. Где оно? Пенальти не каждый потащит. А третий гол - так это он сам себя унизил - "дырявые руки". Если бы Промес забил пенальти, так и разговоров было бы меньше. Значит будут забивать дома.
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sevsor
1533757977
Никогда не пойму, как можно так быстро превращаться в аморфных медуз...давненько не видел таких матчей, где "Спартак" выглядел так безвольно...Позорный случай....Фу!
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TUMS
1533788548
Спартак в своем репертуаре.
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Vlad_Tverskoy
1533791842
Брат навесов последние 20 минут еле ноги носил,давно ему в Тулу пора к брату ехать
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mahan
1533793006
При всем уважении к Каррере, есть огромные вопросы по составу. Что в составе делает Ломовицкий, да у парня есть талант, но играть на таком уровне он явно не тянет пока, Ханни намного сильнее играет, почему он был вчера в запасе не понятно. У Адриано явно вчера не шла игра, почему его не заменили сначала второго тайма на Зе Луиша, тоже не понятно. Боккетти в обороне явно не прибавляет, а каждый год косячит, где Джикия, Кутепов который кстати очень не плохо смотрелся на ЧМ 2018. И наконец вечный косяк который не успевает возвращаться в оборону это Комбаров. Все голы пришли через его фланг, давно пора купить нормального защитника вместо него. Промес сыграл хорошо, но не везет тебе с пенальти, НЕ ВЕЗЕТ, не бей их пожалуйста уступи удар другим. Единственный к кому нет претензий это Зобнин, парень молодец. Кто надеется на чудо в Москве, зря его не будет если не будет изменений в составе.
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Scorp 63
1533797913
Опять эта свинячья жоппа с кочегарами обдристалась!!! Как можно "болеть" за это убожество?!!! Один бренд прошлых заслуг остался... Грустно.
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KalterJax
1533800631
Я не знаю сколько ещё должно быть забито голов из зоны комбарова, чтобы Каррера наконец-то поставил в ту зону нормального защитника! Ну не защитник он, слава богу черчесов его не взял в сборную, а то так глядишь и не дошли бы до четвертьфинала!
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