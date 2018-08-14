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Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

«Спартак» не прошел греческий ПАОК в квалификации Лиги чемпионов. В гостевом матче команда уверено выигрывала в два мяча, но еще в первом тайме той игры позволила грекам забить трижды. Это преимущество ПАОК так и не упустил, а в ответной встрече сыграл строго от соперника. Греки отдавали «Спартаку» мяч, играли грязно и выводили на эмоции. Каррера справиться с их задумками не сумел.

Ниже – главное из того, где «Спартак» просчитался в противостоянии против ПАОКа.

Психология. В греческом матче «Спартак» забил два мяча даже слишком легко. Особенно повезло с рикошетами в моменте со вторым голом. Дальше случился странный пенальти, с которого началось возрождение ПАОКа. Третий гол имени Максименко – случайность. Психологически «Спартак» проиграл этот матч еще до той ошибки 20-летнего вратаря, а уже после нее ПАОК мог забить еще.

Выбор состава. По матчу с «Анжи» было понятно, что Георгий Джикия мог сыграть в основе и в греческом матче. Каррера не брал защитника на гостевую игру, но выпустил его в московской встрече. Разница в организации обороны получилась колоссальная. Джикия подчищал за партнерами, начинал атаки и выглядел так, будто и не было семи месяцев без футбола. Каррера по нему явно не угадал.

Эмоции. Соревноваться с греками в выражении эмоций бессмысленно. В битве болельщиков получилось ожидаемое равенство, но на поле футболисты ПАОКа победили там, где побеждают всегда. Вместо размахивания локтями и бездумных подкатов игроки «Спартака» могли просто сыграть организованнее. Поступок Луиса Адриано – показатель того, как неправильно «Спартак» подошел к этому матчу.

Реализация. В матчах Лиги чемпионов забивать пенальти просто необходимо. Промесу мешали греческие трибуны, лазеры и всевозможные неприятные ощущения. Квинси пенальти не забил и еще раз подтвердил, что в решающий момент не способен стать лидером «Спартака». Команда Карреры мало создавала в Лиге чемпионов, но не смогла реализовать хотя бы большую часть возможностей. По чемпионату России эта проблема видна еще острее на матче с «Анжи» (30 ударов – 1 гол).

Подготовка. Есть ощущение, что «Спартак» хотел пролететь ПАОК без особого напряга. Команда еще продолжает набирать форму и по всем аспектам далека от оптимальной формы. В чемпионате России «Спартак» легко обходился имевшимся классом, а с бегущими греками возникли проблемы из-за неудобных скоростей и сильной мотивации соперника. К такому необходимо готовиться отдельно.

Против «Спартака» перед московской игрой была еще и статистика. Из предыдущих 12-ти ответных матчей после поражений «Спартак» выиграл пять встреч, но только дважды проходил в следующий раунд. Было это еще в прошлом веке.

Чуда не произошло.

В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

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Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак
Комментарии (39)
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84aivengo
1534274781
тренера надо менять...
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artur 10
1534274902
******* стыд!!!Я давно предлагал расформировать этот клуб........
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GM
1534274942
"Жалкое, душераздирающее зрелище" - игра мясных в ЛЧ.
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lotsman
1534275179
Почему вылетел из ЛЧ? А разве он в ней играл? Он квалификацию, на право играть в ЛЧ, не прошёл. О какой ЛЧ речь?
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Eddyson
1534275306
Автор, второй вариант статьи, где Спартак прошел дальше, написанной, как и эта, заранее, выкладывай то же. Поохаем над твоей проницательностью.
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BRO_football
1534276119
Эх, скоро и Зенит из ЛЕ вылетит, у Уфы низкие шансы пройти в группу, ЦСКА с новым составом непонятно как будет играть, у Локомотива плохой старт сезона. Чувствуете, как "отлично" преобразился наш российский футбол после Чемпионата мира?
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Правдоруб100
1534276820
Какой же ПАКОСТНЫЙ клуб!!!! СЛОВ НЕТ, ЗАСРАНЦЫ!!!!!
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Scorp 63
1534276998
Нет слом, одни матерные.... Да поставили бы дубль с молодыми игроками и проблема "греческой кучи" была бы решена!!! Какая же убогая команда с логотипом "Спартак", даже не команда, а ху@ знает что!!!
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Вомбат
1534277715
Еще раз напишу, что это тренерское поражение. К игрокам кроме Адриано претензий нет, они все оставили на поле. Но тактика на игру была выбрана неверная и состав был тоже неправильный (а уж не поставить Джикию, если он действительно был готов играть в первом матче, - это вообще преступление). Поэтому Спартак в лице Адриано (почему этому игроку забронировано место в составе, он же давно вообще перестал играть?) заслуженно заработал удаление и заслуженно вылетел. При всем уважении к этой команде и большинству ее игроков. Теперь осталось не ударить в грязь лицом в ЛЕ. Что с неадекватным Каррерой на посту главного будет непросто. Но будем надеяться.
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acer2003
1534281723
Вылетел,потому что он Спартак !
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