Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

«Спартак» не прошел греческий ПАОК в квалификации Лиги чемпионов. В гостевом матче команда уверено выигрывала в два мяча, но еще в первом тайме той игры позволила грекам забить трижды. Это преимущество ПАОК так и не упустил, а в ответной встрече сыграл строго от соперника. Греки отдавали «Спартаку» мяч, играли грязно и выводили на эмоции. Каррера справиться с их задумками не сумел.

Ниже – главное из того, где «Спартак» просчитался в противостоянии против ПАОКа.

• Психология. В греческом матче «Спартак» забил два мяча даже слишком легко. Особенно повезло с рикошетами в моменте со вторым голом. Дальше случился странный пенальти, с которого началось возрождение ПАОКа. Третий гол имени Максименко – случайность. Психологически «Спартак» проиграл этот матч еще до той ошибки 20-летнего вратаря, а уже после нее ПАОК мог забить еще.

• Выбор состава. По матчу с «Анжи» было понятно, что Георгий Джикия мог сыграть в основе и в греческом матче. Каррера не брал защитника на гостевую игру, но выпустил его в московской встрече. Разница в организации обороны получилась колоссальная. Джикия подчищал за партнерами, начинал атаки и выглядел так, будто и не было семи месяцев без футбола. Каррера по нему явно не угадал.

• Эмоции. Соревноваться с греками в выражении эмоций бессмысленно. В битве болельщиков получилось ожидаемое равенство, но на поле футболисты ПАОКа победили там, где побеждают всегда. Вместо размахивания локтями и бездумных подкатов игроки «Спартака» могли просто сыграть организованнее. Поступок Луиса Адриано – показатель того, как неправильно «Спартак» подошел к этому матчу.

• Реализация. В матчах Лиги чемпионов забивать пенальти просто необходимо. Промесу мешали греческие трибуны, лазеры и всевозможные неприятные ощущения. Квинси пенальти не забил и еще раз подтвердил, что в решающий момент не способен стать лидером «Спартака». Команда Карреры мало создавала в Лиге чемпионов, но не смогла реализовать хотя бы большую часть возможностей. По чемпионату России эта проблема видна еще острее на матче с «Анжи» (30 ударов – 1 гол).

• Подготовка. Есть ощущение, что «Спартак» хотел пролететь ПАОК без особого напряга. Команда еще продолжает набирать форму и по всем аспектам далека от оптимальной формы. В чемпионате России «Спартак» легко обходился имевшимся классом, а с бегущими греками возникли проблемы из-за неудобных скоростей и сильной мотивации соперника. К такому необходимо готовиться отдельно.

Против «Спартака» перед московской игрой была еще и статистика. Из предыдущих 12-ти ответных матчей после поражений «Спартак» выиграл пять встреч, но только дважды проходил в следующий раунд. Было это еще в прошлом веке.

Чуда не произошло.

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