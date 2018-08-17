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Спартак - ПАОК

14.08.2018, Вторник, 20:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Спартак - ПАОК
Первый матч: 2 - 3
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 8 августа, среда 20:00 ПАОК 3:2 Спартак
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    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 16 августа 2018, 19:18

    Ничего паок вылетит из лч заняв 3 место и попадет на Спартак а ЛЕ и там Спартак Москва порвет его конкретно и унизит греческий клубец

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 августа 2018, 09:15

    вот лохопеды... позорище...

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    Рейтинг: +11

    Niksce 15 августа 2018, 05:45

    ЛОООШАААРЫЫЫ вот он Рашен футбол

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    Рейтинг: +752

    апоголлл 14 августа 2018, 22:42

    адриано подвел,ну это ладно,вот прошли бы они паок и что дальше?а дальше вилы,нашим в л.ч делать нечего,уж лучше л.е,там хоть можно поиграть,ну как карта ляжет.

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 14 августа 2018, 22:27

    Убрать лишних, омолодить состав, искать замену напам, и тем кто уже накушался...

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    Рейтинг: +502

    diemens74 14 августа 2018, 22:23

    Клоуны

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    Рейтинг: +502

    diemens74 14 августа 2018, 22:21

    Индивидуально все игроки Спама хороши, а вот команда - гам, но.

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 августа 2018, 22:20

    Мельгарехо вообще хз чем на поле занимается и для чего выходил - тоже неясно.

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    Рейтинг: +1130

    petr69 14 августа 2018, 22:18

    Опять мимо кубка.Дожили

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    Рейтинг: +1974

    android-uz > petr69 14 августа 2018, 22:25

    Все равно останутся еще в ЛЕ... по новому формату...

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 августа 2018, 22:16

    Ещё удивительно, что никто из комментаторов на Матч-тв не сказал ни разу, насколько скромный клуб - ПАОК.
    Комментируют в таком духе, как будто Спартак с Барселоной играет условной. Типа проигрываем, но ничего, ничего...

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