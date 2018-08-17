Спартак - ПАОК

Ничего паок вылетит из лч заняв 3 место и попадет на Спартак а ЛЕ и там Спартак Москва порвет его конкретно и унизит греческий клубец
|3 раунд
первый матч
|8 августа, среда
|20:00
|ПАОК
|3:2
|Спартак
Ничего паок вылетит из лч заняв 3 место и попадет на Спартак а ЛЕ и там Спартак Москва порвет его конкретно и унизит греческий клубец
вот лохопеды... позорище...
ЛОООШАААРЫЫЫ вот он Рашен футбол
Убрать лишних, омолодить состав, искать замену напам, и тем кто уже накушался...
Мельгарехо вообще хз чем на поле занимается и для чего выходил - тоже неясно.
Опять мимо кубка.Дожили
Все равно останутся еще в ЛЕ... по новому формату...
Ещё удивительно, что никто из комментаторов на Матч-тв не сказал ни разу, насколько скромный клуб - ПАОК.
Комментируют в таком духе, как будто Спартак с Барселоной играет условной. Типа проигрываем, но ничего, ничего...