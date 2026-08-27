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  • «Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:08
Бранн
27.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 2
Завершен
ПАОК
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бранн
1
Матиас Дюнгеланн
ВР
17
Йоаким Солтведт
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
21
Дензел де Руве
ПЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
18
Якоб Соренсен
ЦП
23
Торе Педерсен
ЦП
19
Эггерт Гудмундссон
ЦФ
11
Борд Финне
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ПЗ
7
Батист Сантамария
ЦП
20
Христос Зафеирис
ЦП
11
Натан Тайсон
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
52
Димитриос Хацидис
ЦП
56
Анестис Миту
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
4-3-3
1
Дюнгеланн
17
Солтведт
20
Драгснес
3
Кнудсен
21
де Руве
25
Вассберг
18
Соренсен
23
Педерсен
16
Эриксен
11
Финне
19
Гудмундссон
4-5-1
1
Павленка
3
Кенни
4
Хацидиакос
6
Элустондо
13
Яннулис
7
Сантамария
11
Тайсон
2
Камара
52
Хацидис
20
Зафеирис
56
Миту
Остались в запасе
Бранн
ПАОК
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Бранн - ПАОК
2
5
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
6
94
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
15
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
0
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бранн» против ПАОКа, 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – ПАОК

«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций ПАОК Бранн
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