Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бранн» против ПАОКа, 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – ПАОК