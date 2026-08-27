Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бранн
4-3-3
1
Дюнгеланн
17
Солтведт
20
Драгснес
3
Кнудсен
21
де Руве
25
Вассберг
18
Соренсен
23
Педерсен
16
Эриксен
11
Финне
19
Гудмундссон
4-5-1
1
Павленка
3
Кенни
4
Хацидиакос
6
Элустондо
13
Яннулис
7
Сантамария
11
Тайсон
2
Камара
52
Хацидис
20
Зафеирис
56
Миту
Остались в запасе
Бранн
ПАОК
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Бранн - ПАОК
2
5
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
6
94
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
15
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
0
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бранн» против ПАОКа, 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – ПАОК
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»