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Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 10 мая 2026

Олимпиакос
10.05.2026, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
61' Родиней
69' Я. Константелиас
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАОК
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Андрия Живкович
90' +5
Желтая карточка
Алессандро Бьянко
90'
+6'
89'
Желтая карточка
Александер Еремеефф
83'
Замена
Алессандро Бьянко ️️️️➡️️ Христос Зафейрис
80'
Желтая карточка
Христос Зафейрис
Замена
Христос Музакитис ️️️️➡️️ Шикинью
78'
Замена
Жулиан Бьянсон ️️️️➡️️ Коштинья
78'
69'
ГОЛ! 1:1! Яннис Константелиас
Пас отдал Абдул Рахман Баба
Замена
Мехди Тареми ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
67'
63'
Замена
Тайсон ️️️️➡️️ Лука Иванушец
63'
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Суалихо Мейте
ГОЛ! 1:0! Родиней
Пас отдал Сантьяго Хецце
61'
Желтая карточка
Лоренцо Пирола
52'
52'
Желтая карточка
Суалихо Мейте
51'
Желтая карточка
Абдул Рахман Баба
45'
+2'
Замена
Желсон Мартиньш ️️️️➡️️ Даниэль Поденсе
31'
Травма
Даниэль Поденсе
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
18
Лука Иванушец
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
96
Христос Музакитис
ЦП
67
Argyrios Liatsikouras
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
17
Андре Луис
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Цолакис
45
Рецос
5
Пирола
70
Оньемаечи
20
Коштинья
32
Хецце
23
Родиней
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
20
Эль-Кааби
56
Поденсе
4-3-2-1
1
Павленка
16
Кедзиора
5
Михайлидис
3
Кенни
21
Баба
20
Зафейрис
8
Мейте
14
Живкович
65
Константелиас
18
Иванушец
19
Еремеефф
20
Коштинья
4
Бьянсон
4
Бьянсон
20
Коштинья
22
Шикинью
96
Музакитис
96
Музакитис
22
Шикинью
56
Поденсе
10
Мартиньш
10
Мартиньш
56
Поденсе
20
Эль-Кааби
9
Тареми
9
Тареми
20
Эль-Кааби
8
Мейте
21
Оздоев
21
Оздоев
8
Мейте
20
Зафейрис
22
Бьянко
22
Бьянко
20
Зафейрис
18
Иванушец
11
Тайсон
11
Тайсон
18
Иванушец
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
67
Argyrios Liatsikouras
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
17
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
67
Argyrios Liatsikouras
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
17
Андре Луис
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
1
6
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
10
Офсайды
4
3
Количество передач
379
304
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Георгиос Караискакис
Посещаемость:
32005
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