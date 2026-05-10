Протокол Олимпиакос - ПАОК
Составы команд
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
67
Argyrios Liatsikouras
ЦП
41
Димитриос Монастирлис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
67
Argyrios Liatsikouras
ЦП
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
Удары из пределов штрафной
Удары из-за пределов штрафной
xGP (предотвращенные голы)