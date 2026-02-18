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  • «Олимпиакос» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

«Олимпиакос» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

18 февраля, 21:50
Олимпиакос
18.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Байер
60' П. Шик 63' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
22
Шикинью
АП
90
Клейтон
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Байер
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
4-1-1-1-3
19
Цолакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
36
Музакитис
10
Мартинш
11
Поденсе
9
Тареми
9
Эль-Кааби
3-3-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
22
Гримальдо
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
17
Васкес
30
Маза
17
Поку
14
Шик
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
32
Хецце
16
16
32
Хецце
9
Тареми
22
Шикинью
22
Шикинью
9
Тареми
11
Поденсе
11
Луис
11
Луис
11
Поденсе
17
Васкес
13
Артур
13
Артур
17
Васкес
24
Гарсия
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Гарсия
30
Маза
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Маза
17
Поку
11
Терье
11
Терье
17
Поку
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Олимпиакос
Байер
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
Точно не сыграют
Константинос Ангелакис
ЦФ
Рубен Везо
ЦЗ
Юсуф Языджи
АП
Теофанис Бакулас
ОП
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Нейтан Телла
ПВ
I. Traore
Статистика матча Олимпиакос - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
414
591
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Байера», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос»«Байер»

«Олимпиакос» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Олимпиакос
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