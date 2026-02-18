18.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
4-1-1-1-3
19
Цолакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
36
Музакитис
10
Мартинш
11
Поденсе
9
Тареми
9
Эль-Кааби
3-3-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
22
Гримальдо
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
17
Васкес
30
Маза
17
Поку
14
Шик
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
32
Хецце
16
16
32
Хецце
9
Тареми
22
Шикинью
22
Шикинью
9
Тареми
11
Поденсе
11
Луис
11
Луис
11
Поденсе
17
Васкес
13
Артур
13
Артур
17
Васкес
24
Гарсия
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Гарсия
30
Маза
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Маза
17
Поку
11
Терье
11
Терье
17
Поку
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Олимпиакос
Байер
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Олимпиакос - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
414
591
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Байера», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»