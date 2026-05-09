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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Кифисиас
Пансерраикос - Кифисиас: обзор матча 09 мая 2026
Пансерраикос
09.05.2026, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Кифисиас
28'
А. Иван
63'
D. Theodoridis
85'
B. Martins
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Кифисиас
Завершен
90'
+7'
Замена
A. Maskanakis
️️️️➡️️
Мариос Цаусис
89'
Замена
Йоэль Армугом
️️️️➡️️
Игорь Калинин
89'
85'
ГОЛ! 1:2!
Bernardo Martins
Пас отдал
Dimitris Theodoridis
81'
Замена
Давид Симон
️️️️➡️️
Gerson Sousa
Замена
Marios Sofianos
️️️️➡️️
Адриан Риера
79'
77'
Замена
Угу Соуза
️️️️➡️️
Альберто Ботиа
Желтая карточка
Игорь Калинин
74'
73'
Желтая карточка
Bernardo Martins
Замена
S. Ben Sallam
️️️️➡️️
Giannis Doiranlis
71'
Желтая карточка
Адриан Риера
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
Dimitris Theodoridis
Пас отдал
Шейк Умар Конате
46'
Замена
Konstantinos Roukounakis
️️️️➡️️
Timipere Johnson Eboh
46'
Замена
️️️️➡️️
Лазаре Амани
46'
Замена
Dimitris Theodoridis
️️️️➡️️
Apostolos Christopoulos
45'
+1'
44'
Желтая карточка
Apostolos Christopoulos
34'
Желтая карточка
Хорхе Помбо
ГОЛ! 1:0!
Андрей Иван
Пас отдал
Адриан Риера
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
(К)
ЛЗ
88
Игорь Калинин
ЛЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
24
Giannis Doiranlis
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
(К)
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
88
Лазаре Амани
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Bernardo Martins
ЦФ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Кифисиас
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
1
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
90
Patrik Mijić
ЦФ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
3-2-2-1-2
77
81
Де Марко
19
Лирацис
30
88
Калинин
14
Цаусис
24
40
Омеонга
7
Риера
80
Карелис
9
Иван
4-2-1-3
99
Рамирес
4
Ботиа
5
Петков
22
Конате
76
Ларуки
14
88
Амани
6
Помбо
10
72
8
88
Калинин
31
Армугом
31
Армугом
88
Калинин
14
Цаусис
17
17
14
Цаусис
24
6
6
24
7
Риера
21
21
7
Риера
4
Ботиа
33
Соуза
33
Соуза
4
Ботиа
10
2
Симон
2
Симон
10
14
17
17
14
72
9
9
72
Остались в запасе
Пансерраикос
Кифисиас
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Пабло Гарсия
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
1
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
90
Patrik Mijić
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
1
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
90
Patrik Mijić
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Пансерраикос - Кифисиас
2
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
22
Офсайды
1
3
Количество передач
372
403
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.75
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
Посещаемость:
2181
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Астерас
0 : 0
16.05.2026
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1 : 1
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Астерас
1 : 0
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6 : 0
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Пансерраикос
1 : 1
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1 : 0
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