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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Пансерраикос
Астерас - Пансерраикос: обзор матча 12 мая 2026
Астерас
12.05.2026, вторник, 19:00
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Пансерраикос
59'
Ф. Македа
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Пансерраикос
Завершен
Красная карточка
Мумо Муньос
90'
+9
90'
+9
Красная карточка
Игорь Калинин
Замена
Alberto Simoni
️️️️➡️️
Федерико Македа
90'
+6
90'
+2
Замена
️️️️➡️️
S. Ben Sallam
90'
+2
Замена
Ангелос Лиасос
️️️️➡️️
Мариос Цаусис
Замена
Мумо Муньос
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
90'
+1
90'
+7'
Замена
Dimitris Laskaris
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
84'
83'
Замена
Алекс Тейшейра
️️️️➡️️
Андрей Иван
82'
Замена
Николас Карелис
️️️️➡️️
Адриан Риера
Желтая карточка
Николаос Кальцас
78'
74'
Желтая карточка
Francisco Tinaglini
Желтая карточка
Панайотис Делигианнидис
61'
61'
Желтая карточка
Андрей Иван
ГОЛ! 1:0!
Федерико Македа
Пас отдал
Хулиан Бартоло
59'
57'
Желтая карточка
Ива Гелашвили
Желтая карточка
Николай Алхо
52'
45'
+5'
Желтая карточка
Федерико Македа
35'
18'
Красная карточка
Стефан Омеонга
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
41
Федерико Македа
ЦФ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
40
Стефан Омеонга
(К)
ЦП
24
Giannis Doiranlis
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Астерас
55
Vasilios Archontakakis
ВР
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
80
Bruno Perez
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
21
Marios Sofianos
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
17
Алхо
13
Триантафиллопулос
69
Алагбе
3
Шипчич
10
Гонсалес
64
Делигианнидис
68
7
Бартоло
40
41
Македа
3-2-3-1-1
77
30
5
Гелашвили
19
Лирацис
88
Калинин
14
Цаусис
6
40
Омеонга
24
7
Риера
9
Иван
7
Бартоло
74
74
7
Бартоло
8
Цандарис
8
Цандарис
10
Гонсалес
22
Муньос
22
Муньос
10
Гонсалес
41
Македа
96
96
41
Македа
20
Кальцас
20
Кальцас
14
Цаусис
8
Лиасос
8
Лиасос
14
Цаусис
9
Иван
11
Тейшейра
11
Тейшейра
9
Иван
7
Риера
80
Карелис
80
Карелис
7
Риера
Остались в запасе
Астерас
Пансерраикос
55
Vasilios Archontakakis
ВР
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
80
Bruno Perez
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
55
Vasilios Archontakakis
ВР
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
80
Bruno Perez
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Астерас - Пансерраикос
4
1
2
3
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
11
2
Нарушения
18
11
Офсайды
5
0
Количество передач
467
181
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
56
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Посещаемость:
3047
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