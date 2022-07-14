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Пансерраикос
Алекс Тейшейра
€ 125 тыс
Алекс Тейшейра
Пансерраикос
6 января 1990 (36)
#11 | Полузащитник
173 см | 70 кг
Бразилия
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Публикации
Фото
Экс-полузащитник «Шахтера» Тейшейра вернулся в Бразилию
2022.07.14 09:18
«Бешикташ» хочет подписать Кабелла из «Краснодара» на замену Тейшейре
2021.12.03 16:49
4
Видео
Экс-полузащитник «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»
2021.08.10 17:38
1
«Бешикташ» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Тейшейру
2021.06.14 08:46
Фото
Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10
2021.04.13 11:24
1
Экс-игрок «Шахтера» Тейшейра просит в Китае контракт на 80 миллионов. В обмен он согласится играть за сборную Китая
2020.12.23 21:13
Кандидат в президенты «Васко да Гамы» хочет пригласить в команду Ибрагимовича, Балотелли, Туре, Джовинко и Тейшейру
2020.04.24 16:45
1
Тейшейра перейдет в «Коринтианс» на правах аренды
2018.02.24 07:15
«Спартак» отказался покупать Тейшейру из-за нового лимита на легионеров
2018.02.21 18:01
16
Арустамян: «Агенты активно предлагают Тейшейру «Спартаку» и «Зениту»
2018.02.12 16:23
16
«Интер» зимой намерен взять в аренду у «Цзянсу Сунин» Рамиреса или Тейшейру
2017.10.07 14:42
Бывший игрок «Шахтера» может вернуться из Китая в Европу
2017.09.20 12:33
2
Петреску: «Тейшейре необходимо провести много игр и тренировок, чтобы вписаться в игру команды»
2016.02.28 09:27
Тейшейра дебютировал за «Цзянси Сунин»
2016.02.23 15:51
Генеральный директор «Шахтера»: «Если бы Тейшейра сказал «нет», то не продали бы его и за 150 миллионов»
2016.02.22 15:21
Брайтенрайтер: «Уход Тейшейры никак не отразится на игре «Шахтера»
2016.02.18 09:44
Срна: «Шахтер» должным образом подготовился к «Шальке»
2016.02.18 08:15
Луческу: «Переход в «Цзянсу Сунин» поможет Тейшейре обеспечить свою семью на несколько поколений вперед»
2016.02.14 12:32
1
Больше Тейшейры среди бразильцев зарабатывают только Неймар и Силва
2016.02.07 07:36
3
Палкин: «Если бы не решение Тейшейры, мы не продавали бы его даже за 50 миллионов»
2016.02.07 06:03
1
Клопп прокомментировал переход Тейшейры в «Цзянсу Сайнти»
2016.02.06 09:20
1
Клопп: «Возможно, Китай станет конкурентом АПЛ в плане финансовой мощи»
2016.02.05 19:20
Тейшейра будет получать в «Цзянсу Сайнти» почти 10 миллионов в год
2016.02.05 15:27
2
Тейшейра: «Переход в «Цзянсу Сайнти» произошел молниеносно»
2016.02.05 11:50
1
Тейшейра перешел в «Цзянсу Сайнти» за 50 миллионов
2016.02.05 09:31
23
Луческу: «Шахтер» не продавал Тейшейру»
2016.02.04 23:54
«Шахтер» продал Тейшейру в «Цзянсу Сайнти» за 50 миллионов
2016.02.04 19:58
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Луческу: «Тейшейры в Китае не будет»
2016.02.04 10:45
«Гуанчжоу Эвергранд» предлагает 50 миллионов за полузащитника «Шахтера»
2016.02.03 10:35
Опрос: какой самый крупный трансфер случится до закрытия трансферного окна?
2016.01.30 14:04
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