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    Тейшейра перейдет в «Коринтианс» на правах аренды

    Полузащитник китайского клуба «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра в ближайшее время продолжит свою карьеру в Бразилии, сообщает UOL. Футболист будет отдан в годичную аренду в «Коринтианс».

    Напомним, что 28-летний футболист имеет опыт выступления за «Васку да Гама» и «Шахтер». В 2016 году перешел в китайский клуб за 50 миллионов евро.

    Известно, что бразилец входил в трансферные интересы «Спартака» и «Интера». В Китае Тейшейра провел 47 матчей, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 07:15
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