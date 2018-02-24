Тейшейра перейдет в «Коринтианс» на правах аренды

Полузащитник китайского клуба «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра в ближайшее время продолжит свою карьеру в Бразилии, сообщает UOL. Футболист будет отдан в годичную аренду в «Коринтианс».

Напомним, что 28-летний футболист имеет опыт выступления за «Васку да Гама» и «Шахтер». В 2016 году перешел в китайский клуб за 50 миллионов евро.

Известно, что бразилец входил в трансферные интересы «Спартака» и «Интера». В Китае Тейшейра провел 47 матчей, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.