- 1 марта 2021
- 01:59 Sky Sports: клуб «Цзянсу Сунин» расформировали. Это действующий чемпион Китая 9
- 29 января 2021
- 15:53 «Интер» может вернуть Эдера из Китая 1
- 5 января 2021
- 12:59 «Интер» намерен вернуть Эдера из Китая 3
- 28 июля 2019
- 16:15 ВВС: «Реал» отменил переход Бэйла в китайский клуб. Игрок останется в Мадриде 10
- 11:19 The Mirror: семья не поедет с Бэйлом в Китай и будет жить в Уэльсе 5
- 07:17 Видео Бэйл прилетел в Китай. Валлиец близок к переходу в «Цзянсу Сунин» 11
- 27 июля 2019
- 00:45 Журналист Солхекол: «Бэйл будет зарабатывать в «Цзянсу Сунин» миллион в неделю» 6
- 26 июля 2019
- 22:59 Marca: «Цзянсу Сунин» договорился о трансфере Бэйла. Валлиец будет зарабатывать 22 миллиона в год 1
- 19:29 «Интер» объявил о переходе Миранды в «Цзянсу Сунин» 2
- 24 июля 2019
- 23:18 AS: «Реал» отказался продать Бэйла в «Цзянсу Сунин» за 22 миллиона 5
- 22 июля 2019
- 07:51 Три китайских клуба интересуются Бэйлом 3
- 14 июня 2019
- 06:17 Экс-полузащитник «Челси» Рамирес подписал контракт с «Палмейрасом» 1
- 22 января 2019
- 08:35 «Цзянсу Сунин» хочет избавиться от экс-игрока «Челси» Рамиреса 1
- 6 августа 2018
- 12:16 «Интер» предлагает Модричу контракт, по истечении которого хорват сможет перейти в «Цзянсу Сунин» 4
- 4 июля 2018
- 21:39 Дембеле может перейти в «Интер» из «Тоттенхэма» 1
- 28 марта 2018
- 11:05 Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунина» 8
- 27 марта 2018
- 20:05 Football Italia: Капелло может возглавить «Арсенал» 5
- 24 февраля 2018
- 07:15 Тейшейра перейдет в «Коринтианс» на правах аренды 1
- 21 февраля 2018
- 18:01 «Спартак» отказался покупать Тейшейру из-за нового лимита на легионеров 17
- 12 февраля 2018
- 16:23 Арустамян: «Агенты активно предлагают Тейшейру «Спартаку» и «Зениту» 17
- 21 января 2018
- 08:34 «Реал» отказался продавать Ковачича в Китай 1
- 20 января 2018
- 13:59 «Интер» хочет приобрести Ковачича, если сорвется переход Рамиреса 4
- 17 января 2018
- 07:54 «Интер» подыскивает замену Рамиресу для «Цзянсу Сунин» 1
- 10 января 2018
- 21:33 Рамирес надеется перейти в «Интер» 4
- 7 января 2018
- 10:18 Форвард «Цзянсу Сунин» Мартинес перешел в «Вильярреал» за 15 миллионов 2
- 28 декабря 2017
- 23:40 Капелло заявил, что не собирается оставаться в Китае 3
- 26 ноября 2017
- 12:51 Источник: Рамирес и Пасторе согласились перейти в «Интер» 3
- 24 октября 2017
- 14:55 Агент: «Джан присоединится к «Ювентусу» летом» 4
- 23 октября 2017
- 13:46 Капелло: «В Китае больше говорят об «Интере», чем о «Милане» 1
- 19 октября 2017
- 15:40 Экс-хавбек «Челси» Рамирес зимой перейдет в «Интер» 1