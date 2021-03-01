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  • Sky Sports: клуб «Цзянсу Сунин» расформировали. Это действующий чемпион Китая

Sky Sports: клуб «Цзянсу Сунин» расформировали. Это действующий чемпион Китая

1 марта 2021, 01:59
3

Sky Sports сообщил о прекращении существования китайского клуба «Цзянсу Сунин».

По информации источника, владелец команды – компания Suning Commerce Group – приняла решение расформировать все свои футбольные активы, кроме миланского «Интера».

  • «Цзянсу Сунин» в ноябре впервые стал чемпионом Китая.
  • Клуб был основан в 1994 году, а компании Suning Commerce Group принадлежал с 2015 года.
  • Команду в разное время тренировали Дан Петреску и Фабио Капелло.
  • Выступали за нее такие футболисты, как Рамирес и Алекс Тейшейра.

Источник: Sky Sports
Азия Цзянсу Сунин
Комментарии (3)
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Черкизовский Кот
1614560512
"Вы что хотите, как в Китае?"
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Nikita Suarez
1614594917
Жаль не Зенит...
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zigbert
1614600602
Нет, все таки не футбольная страна Китай.
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