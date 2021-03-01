Sky Sports: клуб «Цзянсу Сунин» расформировали. Это действующий чемпион Китая

Sky Sports сообщил о прекращении существования китайского клуба «Цзянсу Сунин».
По информации источника, владелец команды – компания Suning Commerce Group – приняла решение расформировать все свои футбольные активы, кроме миланского «Интера».
- «Цзянсу Сунин» в ноябре впервые стал чемпионом Китая.
- Клуб был основан в 1994 году, а компании Suning Commerce Group принадлежал с 2015 года.
- Команду в разное время тренировали Дан Петреску и Фабио Капелло.
- Выступали за нее такие футболисты, как Рамирес и Алекс Тейшейра.
Источник: Sky Sports