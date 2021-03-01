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    Sky Sports: клуб «Цзянсу Сунин» расформировали. Это действующий чемпион Китая

    Sky Sports сообщил о прекращении существования китайского клуба «Цзянсу Сунин».

    По информации источника, владелец команды – компания Suning Commerce Group – приняла решение расформировать все свои футбольные активы, кроме миланского «Интера».

    • «Цзянсу Сунин» в ноябре впервые стал чемпионом Китая.
    • Клуб был основан в 1994 году, а компании Suning Commerce Group принадлежал с 2015 года.
    • Команду в разное время тренировали Дан Петреску и Фабио Капелло.
    • Выступали за нее такие футболисты, как Рамирес и Алекс Тейшейра.

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    Источник: Sky Sports

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    01.03.2021 01:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 15:10

      Нет, все таки не футбольная страна Китай.

      1
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      Рейтинг: +210

      Nikita Suarez 1 марта, 13:35

      Жаль не Зенит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19300

      bset 1 марта, 08:09

      Смотрели мы на темпы экономического роста и казалось, что Китай сможет и в футболе стать лидером. Поднимут лигу на высокий уровень, а потом и сборная будет одной из сильнейших в мире. Но что-то пошло не так. Прямо удивительно, что же послужило причиной.

      0
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      Рейтинг: +1709

      ItalianFootball > bset 1 марта, 10:45

      Сборная Китая, в ваших фантазиях, смогла бы стать одной из лучших в мире?)))) чую сарказмище.

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      Рейтинг: +19300

      bset > ItalianFootball 1 марта, 11:21

      Ну не в фантазиях, но я реально думал, что Китай сможет. А почему нет? Огромное население - неужели не найдется пары десятков качественных футболистов? Развитая инфраструктура, приличные инвестиции, заинтересованность руководства страны в успехах в футболе. При таких вводных я не вижу проблем, почему бы им не стать серьезной силой.

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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 1 марта, 08:06

      Наверное почувствовал что-то

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      Рейтинг: +2831

      Semenycch 1 марта, 05:58

      Зачем расформировывать, если можно продать?

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      Рейтинг: +3297

      Черкизовский Кот 1 марта, 04:01

      "Вы что хотите, как в Китае?"

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