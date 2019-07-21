Три китайских клуба интересуются Бэйлом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл попал в сферу интересов трех китайских клубов.

Как сообщает Marca, борьбу за валлийца ведут «Цзянсу Сунин» и «Шанхай Шэньхуа». Первые готовы платить 30-летнему футболисту столько же, сколько он зарабатывает в Мадриде – 17 миллионов евро в год после вычета налогов. Вторые могут предложить игроку оклад еще выше.

Однако у Бэйла есть еще одно серьезное предложение. По информации The Telegraph, «Бейджин Гуоань» намерен сделать британца самым высокооплачиваемым игроком в Китае. Конкретные цифры в данном случае не называются.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал уход Бэйла из команды. Согласно данным The Independent, фланговый нападающий может быть обменян на форварда «ПСЖ» Неймара.

Между Бэйлом и Зиданом жесткий конфликт. Возможно, все закончится уходом Бэйла