Между Бэйлом и Зиданом жесткий конфликт. Возможно, все закончится уходом Бэйла

Агент Бэйла назвал коуча позорищем.

«Реал» постепенно восстанавливается после провального прошлого сезона. Зидан снова пришел, провел вместе с Пересом неплохую трансферную кампанию и заговорил об амбициях (его план – вернуть «Реалу» чемпионский титул Ла Лиги).

Пока что главная проблема «Реала» связана с Гаретом Бэйлом. Сейчас в клубе происходит такая ситуация: тренер хочет ухода Гарета, но игрок, кажется, активно сопротивляется этому.

Зидана бесит игра Бэйла, футболист требует от клуба огромные деньги

О конфликте Бэйла с Зиданом было известно еще в середине мая. Тогда Бэйл не попал в заявку «Реала» во второй раз подряд и сильно напрягся из-за этого. Marca пишет, что футболист даже добился личной встречи с коучем, на которой, правда, окончательно понял, что не вписывается в его планы.

Сам Зидан отвечал на вопросы об игноре Бэйла так: «Все, что я сделал, достаточно ясно. Посмотрим, как я поступлю в следующем туре и что будет в следующем сезоне. Вот и все».

Так в чем же суть их конфликта? По данным Tribuna, есть две версии.

Первая – Зидан просто разочаровался в игре Бэйла, трезво оценил ситуацию и заменил его в старте Асенсио. Бэйл расстроился.

Вторая – все началось еще раньше. После ухода Роналду Бэйл попросил у руководства те же полномочия, что были у КриРо: лидерство в игре, звание одного из двух вицекапитанов, право на исполнение стандартов. Боссы отказались, а Зидан, когда вернулся в клуб, поддержал их.

Бэйл все еще является одним из сильнейших игроков «Реала». Но теперь его авторитет сильно подорван. В команде его называют гольфистом (из-за почти маниакальной любви к гольфу), что не очень нравится самому Гарету. Настроение и отношение Бэйла к команде замечают и болельщики. В матче с «Бетисом» фанаты освистали его за откровенно неудачные действия, поэтому он ушел в раздевалку, не поблагодарив их после игры.

Бэйла вроде бы как устраивают условия в «Реале» – он получает зарплату в 17 миллионов евро в год. Но его раздражает резкое ухудшение отношений между ним и тренерским штабом. Поэтому Бэйл поставил перед руководством важное условие: «У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне придется играть в гольф, я буду играть».

В конфликт вмешивается агент Бэйла, он очень дерзкий

Трудно в это поверить, но за все время руководство «Реала» ни разу не высказалось относительно ситуации Бэйла в команде. Зидан открыто говорит, что Гарет не нужен – ноль внимания. Всплывают слухи о том, что Бэйл уйдет с неустойкой в 51 миллион – никакой реакции.

Зато ситуацию хорошо обозревает агент Бэйла Джонатан Барнетт:

1. Он называет слухи об уходе клиент «хренью».

2. Комментирует слухи об уходе Бэйла в аренду так: «Я скорее выиграю королевские скачки в Аскоте. Аренды не будет. Не думаю, что Гарет хочет уйти в аренду. У него прекрасная жизнь и дом в Испании. Я думаю, что ему понадобится что-то исключительное, чтобы пойти на это. Ясно, что положение Гарета в «Реале» не улучшилось».

3. Называет чушью переход Бэйла в «Тоттенхэм».

4. И открыто батлит Зидана, переходя за рамки: «Зидан – это позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который сделал так много для «Реала».

Зидан никак не реагирует на выпады Барнетта. Зато довольно спокойно замечает: «Бэйл не сыграл, потому что он очень близок к уходу. Надеемся, скоро он уйдет. Это будет лучшим решением для всех. Мы работаем над его трансфером в другую команду. У меня нет ничего личного против него, но настало время сделать то, что должно быть сделано. Мне нужно принимать решения. Нужно делать изменения. Его уход – это решение тренера, но и самого игрока, который осознает свое положение. Ситуация изменится. Не знаю, в течение суток или двух, но изменится. И это хороший момент для всех».

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