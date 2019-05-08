Бэйл – вне заявки на матч «Реала». Его карьера в Мадриде закончена

Так и не стал лидером клуба.

Бэйл уже второй раз пролетает мимо заявки

В предыдущий раз – в игре с «Вильярреалом» – в составе не было еще и Модрича. Про обоих тогда ходили слухи, что Зидан хочет их продать, но с хорватом вопрос решили: он планирует завершить карьеру в Мадриде, и сыграет уже в следующем матче с «Сосьедадом».

С Бэйлом вопрос сложнее. Зидан был недоволен его игрой в проигранном матче с «Райо Вальекано», когда валлиец вышел в последний раз на поле. Более того, у него был конфликт с партнерами по команде еще до возвращения французского тренера: по слухам, Бэйл не говорит по-испански и не посещает общекомандные встречи.

Отдельная история – с прозвищем Бэйла. Говорят, все свое свободное время он проводит, играя в гольф. В команде его прозвали гольфистом, а теперь об этом шутят все болельщики.

Сейчас, похоже, конфликт зашел слишком далеко. В Испании пишут, что отношения Бэйла и Зидана окончательно испортились, и появление валлийца в составе практически исключено.

Гарет не хочет уезжать из Мадрида. Его могут отправить в дубль

Несмотря на желание Зидана расстаться с Бэйлом, сам Гарет уезжать никуда не планирует. Более того, его агент заявил, что валлиец отработает свой контракт до 2022-го независимо от желания Зидана.

«Он хочет остаться. Я не уверен, хочет ли мистер Зидан, чтобы он остался, но сейчас сам Гарет хочет этого. У него есть контракт, он будет рад доработать его до 2022 года.

Он был и, по моему мнению, остается одним из трех лучших игроков в мире. Эта игра мнений, и Зидан так не думает [что Бэйл входит в тройку лучших игроков мира]. Это его точка зрения, он имеет на нее право, я не буду критиковать его», – заявил Джонатан Барнетт, агент Бэйла.

The Sun пишет, что если Бэйл откажется уходить в другой клуб, «Реал» готов отправить его в дубль.

Зидан пока уходит от острых вопросов: «Я не хочу отвечать Барнетту на его заявления в прессе. Я – тренер «Реала», и я делаю свою работу, а он пусть делает свою. Я не буду вам рассказывать про свой диалог с Бэйлом. Это личное».

Конкретных желающих купить Бэйла на данный момент нет. В связи с этим «Реал» рассматривает вариант аренды с правом выкупа и предлагает игрока «ПСЖ».

Болельщики радуются и шутят про гольф

Ниже – комментарии болельщиков из твиттера «Реала» к посту о том, что Бэйл не попал в заявку.

«Хахаха, Гарет «Гольфист» Бэйл снова вне состава. Да! Этот валлиец наконец поймет, что ему не место в команде».

«Пинок под зад для Гарета Фэйла, который посвящает себя гольфу».

«Молодец Зидан. Бэйл, спасибо за все, но ты уже не тянешь».

«Пока, Бэйл. Теперь у тебя будет больше времени для игры в гольф».

В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов