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    COPE: Модрич сказал Зидану, что хочет завершить карьеру в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником Лукой Модричем, сообщает COPE.

    Француз сказал 33-летнему игроку, что рассчитывает на него. Обладатель «Золотого мяча»-2018 в ответ заявил о желании остаться в клубе до конца карьеры.

    5-го мая «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о том, что Зидан рассматривает вариант продажи игрока сборной Хорватии.

    • Зидан вернулся в «Реал» в марте спустя 9 месяцев. В период 2016-2018 команда под его руководством выиграла 9 трофеев, включая 3 кубка Лиги чемпионов.
    • Модрич проводит 7 сезон в составе сливочных. На его счету 4 гола и 8 ассистов в 44 играх всех турниров.

    Источник: COPE

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5459

      Skull_Boy 19 минут назад

      Один голубоватый тоже свистел про закат карьеры в Реале, а как предложили ЗП по больше, так сразу чемоданы в руки и пока

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