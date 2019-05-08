COPE: Модрич сказал Зидану, что хочет завершить карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником Лукой Модричем, сообщает COPE.

Француз сказал 33-летнему игроку, что рассчитывает на него. Обладатель «Золотого мяча»-2018 в ответ заявил о желании остаться в клубе до конца карьеры.

5-го мая «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о том, что Зидан рассматривает вариант продажи игрока сборной Хорватии.