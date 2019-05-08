COPE: Модрич сказал Зидану, что хочет завершить карьеру в «Реале»

Один голубоватый тоже свистел про закат карьеры в Реале, а как предложили ЗП по больше, так сразу чемоданы в руки и пока
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником Лукой Модричем, сообщает COPE.
Француз сказал 33-летнему игроку, что рассчитывает на него. Обладатель «Золотого мяча»-2018 в ответ заявил о желании остаться в клубе до конца карьеры.
5-го мая «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о том, что Зидан рассматривает вариант продажи игрока сборной Хорватии.
- Зидан вернулся в «Реал» в марте спустя 9 месяцев. В период 2016-2018 команда под его руководством выиграла 9 трофеев, включая 3 кубка Лиги чемпионов.
- Модрич проводит 7 сезон в составе сливочных. На его счету 4 гола и 8 ассистов в 44 играх всех турниров.