В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов

Еще у него очень хилый сезон.

Победный гол Гарета Бэйла в матче «Леванте» – «Реал» (1:2) наверняка бы ничем не запомнился, если бы не реакция самого игрока. После точного удара с пенальти он не стал праздновать, а затем и вовсе отмахнулся от партнера по команде Лукаса.

В испанской прессе уверены: причина поведения Бэйла – конфликт с партнерами по команде. Еще в ноябре стало известно, что игроки «Реала» предпочли бы, чтобы Бэйл перешел в «МЮ». С тех пор вышло много интервью, которые прояснили ситуацию в клубе.

Бэйл до сих пор не выучил испанский

Да, он играет в Мадриде уже шесть лет не зная языка. Если вы до сих пор думаете, что тут такого, то не забывайте, что речь идет об Испании: стране, где очень любят свой язык и говорят только на нем.

Оказывается, валлиец не выучил даже пары фраз на испанском. Об этом рассказал Марсело: «Рядом со мной в раздевалке сидит Бэйл, но он не говорит по-испански, только по-английски. Мы общаемся с ним с помощью жестов».

Бэйл – единственный футболист в «Реале», не знающий испанского. Например, Тони Кроос и Лука Модрич уже давали интервью испанским СМИ, где показали весьма хороший уровень языка.

Он ложится спать в 23:00 и не ходит на ужин с командой

Испания – страна с совершенно особым распорядком дня. Из-за жары в полдень (от которой и пошла знаменитая сиеста) все дела отодвигаются на поздний вечер, и ужин вполне может начаться в 22.

Так происходит и «Реале». Вот что рассказал Куртуа: «Мы договорились быть в ресторане в полдесятого вечера. Но Бэйл сказал нам: «Я не присоединюсь к вам, парни. Я ложусь спать в 23:00».

В том же интервью Тибо раскрыл прозвище Бэйла в команде – «гольфист», которое очень обидело валлийца. Почти все свободное время форвард «Реала» проводит на поле для гольфа.

Из-за Бэйла Анчелотти поссорился с президентом «Реала»

«Причиной ссоры с Пересом была замена Бэйла в игре с «Валенсией». Меня сводят с ума люди, которые ведут себя эгоистично во время матча. Бэйл должен был отдать пас на Бензема, который забил бы в пустые ворота. Но вместо этого Бэйл пробил. Я заменил Бэйла, и начался конфликт», рассказал Анчелотти. Именно этот эпизод, по его мнению, предопределил уход тренера из «Реала».

Похоже, что у Бэйла действительно есть проблемы с эгоизмом. Рассказывая о своих взаимоотношениях с Зиданом, валлиец признался, что перестал общаться с французом после того, как он не поставил его в основу на финал ЛЧ. В том матче Бэйл вышел на замену и забил два гола, но, по всей видимости, так и не простил Зидана.

Как Бэйл играет в этом сезоне?

Не очень хорошо. За 15 матчей в сезоне у Бэйла 7 забитых мячей и 2 голевых передачи, в прошлом сезоне у него было 16+2 в 20 матчах.

Многие ждали, что после ухода Роналду Бэйл будет забивать больше, но пока все наоборот. И, похоже, дело в самом Бэйле: например, Бензема в этом сезоне уже забил в два раза больше, чем в прошлом.

Этот сезон – худший для Бэйла по количеству обостряющих передач: всего 0,7 за матч. Для сравнения, в прошлом сезоне было 1,6.

Бэйл стал намного реже идти в дриблинг. Всего 0,8 за игру – это тоже худший показатель за всю карьеру.

Бэйл не забивал в 10 матчах подряд с сентября по декабрь 2018 года. Это самая длинная безголевая серия валлийца.

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