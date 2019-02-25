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    В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов


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    Голосов: 21
    25.02.2019 16:23
    Еще у него очень хилый сезон.

    Победный гол Гарета Бэйла в матче «Леванте» – «Реал» (1:2) наверняка бы ничем не запомнился, если бы не реакция самого игрока. После точного удара с пенальти он не стал праздновать, а затем и вовсе отмахнулся от партнера по команде Лукаса.

    В испанской прессе уверены: причина поведения Бэйла – конфликт с партнерами по команде. Еще в ноябре стало известно, что игроки «Реала» предпочли бы, чтобы Бэйл перешел в «МЮ». С тех пор вышло много интервью, которые прояснили ситуацию в клубе.

    Бэйл до сих пор не выучил испанский

    Да, он играет в Мадриде уже шесть лет не зная языка. Если вы до сих пор думаете, что тут такого, то не забывайте, что речь идет об Испании: стране, где очень любят свой язык и говорят только на нем.

    Оказывается, валлиец не выучил даже пары фраз на испанском. Об этом рассказал Марсело: «Рядом со мной в раздевалке сидит Бэйл, но он не говорит по-испански, только по-английски. Мы общаемся с ним с помощью жестов».

    Бэйл – единственный футболист в «Реале», не знающий испанского. Например, Тони Кроос и Лука Модрич уже давали интервью испанским СМИ, где показали весьма хороший уровень языка.

    Он ложится спать в 23:00 и не ходит на ужин с командой

    Испания – страна с совершенно особым распорядком дня. Из-за жары в полдень (от которой и пошла знаменитая сиеста) все дела отодвигаются на поздний вечер, и ужин вполне может начаться в 22.

    Так происходит и «Реале». Вот что рассказал Куртуа: «Мы договорились быть в ресторане в полдесятого вечера. Но Бэйл сказал нам: «Я не присоединюсь к вам, парни. Я ложусь спать в 23:00».

    В том же интервью Тибо раскрыл прозвище Бэйла в команде – «гольфист», которое очень обидело валлийца. Почти все свободное время форвард «Реала» проводит на поле для гольфа.

    Из-за Бэйла Анчелотти поссорился с президентом «Реала»

    «Причиной ссоры с Пересом была замена Бэйла в игре с «Валенсией». Меня сводят с ума люди, которые ведут себя эгоистично во время матча. Бэйл должен был отдать пас на Бензема, который забил бы в пустые ворота. Но вместо этого Бэйл пробил. Я заменил Бэйла, и начался конфликт», рассказал Анчелотти. Именно этот эпизод, по его мнению, предопределил уход тренера из «Реала».

    Похоже, что у Бэйла действительно есть проблемы с эгоизмом. Рассказывая о своих взаимоотношениях с Зиданом, валлиец признался, что перестал общаться с французом после того, как он не поставил его в основу на финал ЛЧ. В том матче Бэйл вышел на замену и забил два гола, но, по всей видимости, так и не простил Зидана.

    Как Бэйл играет в этом сезоне?

    Не очень хорошо. За 15 матчей в сезоне у Бэйла 7 забитых мячей и 2 голевых передачи, в прошлом сезоне у него было 16+2 в 20 матчах.

    Многие ждали, что после ухода Роналду Бэйл будет забивать больше, но пока все наоборот. И, похоже, дело в самом Бэйле: например, Бензема в этом сезоне уже забил в два раза больше, чем в прошлом.

    • Этот сезон – худший для Бэйла по количеству обостряющих передач: всего 0,7 за матч. Для сравнения, в прошлом сезоне было 1,6.
    • Бэйл стал намного реже идти в дриблинг. Всего 0,8 за игру – это тоже худший показатель за всю карьеру.
    • Бэйл не забивал в 10 матчах подряд с сентября по декабрь 2018 года. Это самая длинная безголевая серия валлийца.

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    Бэйл отвесил неприличный жест фанатам «Атлетико». Интересно, его накажут?

    Азар, уходи в «Реал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +101

      Максим2712 1 марта 2019, 22:30

      Кого должно волновать, что он не тусуется с командой? Это его дело, никак не связанное с выполнением его работы.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 28 февраля 2019, 21:11

      все и так понимают,что реал это не клуб для Бэйла!!!

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      Рейтинг: +46

      Ad84 27 февраля 2019, 11:51

      просто оставлю это здесь.
      Сезоны Бейла в Реале
      2013/14 - 44/22
      2014/15 - 48/17
      2015/16 - 31/19
      2016/17 - 27/9
      2017/18 - 39/21
      2018/19 -22/10

      Говорить что это худший сезон в Реале просто противоречить простым фактам. сезон 16/17 года уже был хуже.

      В реале очевидный спад после ухода Зидана, чехарды с Лопетеги, и, конечно же, ухода Роналду. Сколько моментов создавал Роналду для партнеров?

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 февраля 2019, 12:22

      Бэйлу однозначно надо или валить из Реала, либо доказывать свой статус, как профессионального игрока, чтобы вернуть расположение в команде! И всякие поздние посиделки и не знание языка тут совсем ни причем! Если бы Бэйл забивал в каждой игре хотя бы по мячу, ему бы и слова никто не сказал! А так, плохие показатели говорят сами за себя...!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Вот оно чё Михалыч 26 февраля 2019, 20:42

      Вижу любишь статистику? Ок!
      Отвечу по порядку!
      Во первых, возможно я немного преувеличил возможности и способности Бэйла, но мне казалось, что игрок за 99 миллионов евро должен забивать намного больше 7 мячей за 20 матчей и на много больше Бензема, которого купили за 35 миллионов евро!
      Во вторых, ты считаешь, что нападающий должен забивать больше полузащитника, это полный бред! Простой пример на лицо-Роналду (полузащитник)!!! Васкес-нападающий!!! Всего 1 гол! Ты сам себе противоречишь!)
      И в третьих, о плохих показателях Бэйла я не придумал, а просто озвучил исходя из статьи выше, если ты не заметил!
      Ну а на счет того, почему автор посчитал Бэйла худшим в Реале, все вопросы и претензии к нему и хомячкам!)

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      Рейтинг: +88

      Bluetooz > Fin035 26 февраля 2019, 22:53

      Роналду - полузащитник? Серьезно?
      Напомните, когда он играл в полузащите в последний раз?

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Bluetooz 27 февраля 2019, 05:50

      В последний раз он играл в Реале, крайнего атакующего полузащитника! А сейчас в Ювентусе играет роль нападающего!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Вот оно чё Михалыч 27 февраля 2019, 06:34

      Послушай, так можно вечно дискутировать плох или хорош Бэйл! Но, но моему и так видно, что из себя представляет собой Бэйл на сегодняшний день! Я просто констатирую статью автора, который дал понять всем, что у него этот сезон худший в карьере, и что в этом сезоне у него показатели хуже в два раза по сравнении с прошлым! Мы здесь не для того чтобы продумывать и изучать доскональную статистику каждого игрока, мы просто обсуждаем и выражаем свое мнение по поводу написанного и не более! А ты развел никому не нужную полемику! И делаешь из мухи слона! Для чего? Успокойся уже на счет своего Бэйла! Никто не говорит, что он плохой игрок, просто у каждого игрока в какой то то момент наступает спад или кризис в карьере, называй это как хочешь! Ну, давай уже закончим эту дискуссию! Я тебя услышал, а ты меня, надеюсь!)

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Fin035 27 февраля 2019, 07:59

      тебе все по полочкам раскидали, гу не неси чушь дальше балбесина

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Вот оно чё Михалыч 27 февраля 2019, 11:05

      Дак вот и надо было с этого и начинать! Я всего лишь обсуждал статью не более. Короче забили..!)

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > olic29ivica 27 февраля 2019, 11:14

      Ты еще кто такой? Засунь свой гнилой язык обратно в дырку и помалкивай в тряпочку! Здесь люди общаются, а мрази слова не давали!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Вот оно чё Михалыч 28 февраля 2019, 21:15

      Бэйл после ухода Рона должен был стать лидером,от него этого все и ждали,но он попал в просак!!!поэтому приведенная тобой статистика абсолютно здесь не при чем!!!Бэйл слабый и самый нестабильный игрок в реале!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Bluetooz 28 февраля 2019, 21:16

      да в каждом матче он там играет идиота кусок!!!

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      Рейтинг: +88

      Bluetooz > MU-fanatic 6 марта 2019, 00:49

      Попридержите оскорбления при себе. Я поставил под сомнение, что Роналду играет в полузащите, потому что давно такого не помню. Чуть выше пользователь "Вот оно чё Михалыч" написал:
      Я тут посмотрел ....Криштиану в последний раз играл в Реале на позиции полузащитника ( весь матч) 4 мая 2014 против Валенсии. Затем 7 мая 2014 в матче с Вальядолидом был заменен на 9-й минуте из за травмы и оставшиеся две игры того сезона не играл.Следующий сезон начал играть на позиции нападающего и до сих пор он форвард.

      Вот за такие комментарии спасибо людям. А Вам бы успокоиться и других не оскорблять.

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Вот оно чё Михалыч 23 марта 2019, 00:44

      Ты еще жив но я тебе горантирую что это не надолго

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 26 февраля 2019, 11:25

      Не убедили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 26 февраля 2019, 09:58

      Зачем ему знать язык? Он и жестами хорошо общается!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 25 февраля 2019, 18:36

      Зато есть такой Кун, который до сих пор пары фраз по-английски не выучил, и не желает

      11
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > LMI 26 февраля 2019, 00:29

      Серьезно?)

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > DeStar 26 февраля 2019, 08:00

      Вполне))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 25 февраля 2019, 17:23

      Что поделать, он думает что теперь главная звезда в команде. Хоть и не дотягивает до такого звания. Эгоизм еще никого до добра не доводил, будь ты звезда или обычный средний игрок.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > KPCCSPB 25 февраля 2019, 23:57

      я сомневаюсь , что бэйл из высокомерных. Скорее он замкнутый.

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      DeStar > KPCCSPB 26 февраля 2019, 00:29

      ой да ладно. Уезжал из шпор, которые ничего не выигрывали, как тогда так и сейчас. Уезжал после хорошей лч, а скорее после игр с интером. До звезды ему далеко на тот момент было. Ну скажем так, он там не был желанным куском, его по сути никто кроме реала и не хотел тогда. Тем более 6 лет прошло 6!! Погас? в первом сезоне божил, и вон сколько уже лч выиграл, вряд ли погас. Травмы, обстановка, и все такое. Думаю, ему просто ничего не надо вокруг, играет себе и все, не развлекается, ни с кем не общается и так далее. Был бы высокомерным закатывал бы скандалы, ныл бы в прессе, да емое, в конце концов ушел бы из реала. На него были покупатели, и если б он сам захотел, ушел бы , я уверен. Но нет ,сидит, его все устраивает

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      DeStar > KPCCSPB 26 февраля 2019, 13:17

      Читать то умеем? если ты о статье, то конфликт был не столько у анчелотти с бэйлом, а у анчи с пересом. Перес желает, чтобы его 100 млн актив играл в каждом матче, а то все подумаю, что перес идиот купив лавочника. а анчи бэйл не особо нужен был. Вот и весь конфликт. Просто я к тому. что когда игрок срется с кем-то и хочет играть больше он уходит, как это сделал неймар к примеру( ну там другая причина, но все же) вот неймар высокомерен. А бэйл в этом сезоне , да как и в прошлых, только лечится. только еще и на банку присел. И раз он никуда не собирается уходить, значит он все это принял. Просто бэйл с виду и за все эти годы сидит себе тише мыши, не понимаю о какой высокомерности валлийца ты говоришь. А сколько за него отдали не его проблемы.
      Вот Ди мария как раз таки НЫЛ. Он сыграл шикарный сезон 13-14, и его тупо продали в МЮ. потому что ди мария не хотел сидеть на банке, он заныл и ушел за футболом. А бэйл с хрена сидит 5 лет?

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      DeStar > KPCCSPB 28 февраля 2019, 13:35

      О да, ты смотрю охеренный специалист в вопросах морали, особенно ,когда в жизни не видел человека и не общался .а делаешь какие-то необоснованные выводы по каким-то непонятным, фэйковым и прочим новостям) герой). Про какое заявление бэйла ты говоришь ? свежее? где? . вопросы морали) говорят везде и всюду) а что на самом деле там происходит ты никогда не узнаешь) как и я) а уж что будет - тем более.

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      DeStar > KPCCSPB 28 февраля 2019, 17:30

      Ну ты тоже прости) просто странно прозвучало от тебя про мораль. Просто, что я вижу в бэйле. Он ни с кем не общается. не учит язык. с партнерами на поле не фонтан дела, причем они с ними не срется и так далее, он просто ни с кем не общается, может только с модричем, потому что в ТТХ вместе играли. Я думаю вряд ли это делает его высокомерным, высокомерный это неймар, это роналду, ибра, они говорливые, эгоисты и так далее. Бэйл так не делает, ну разве что может лишний раз пробить где мой пас отдать, но он же нападающий). Бензема да, по мне он сейчас в форме, потому чт оу него больше свободы. А бэйла надо продавать. обратно в англию, где ему хорошо будет.

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > DeStar 1 марта 2019, 12:38

      Сильно согласен с тобой..Нельзя поносить человека за его характер, это дала ему природа и нельзя под кого то подстраиваться.

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > DeStar 1 марта 2019, 12:42

      Сильно согласен с тобой. Характер дала ему природа и нельзя под кого-то подстраиваться. А ругать за это-последнее дело.

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